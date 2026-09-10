MotoGP | Di Giannantonio racconta la sua crescita: "Ero impulsivo. Ho lavorato su di me per essere più professionale"

Fabio DI Giannantonio arriva a Misano, ultima gara di casa della stagione 2026 di MotoGP, da quarto nel Mondiale Piloti, staccato di 48 punti dal leader Jorge Martin.

Dopo Aragon, il pilota del team Pertamina Enduro VR46 non è più il miglior pilota Ducati nella classifica generale, perché Marc Marquez lo ha scavalcato ed è ora secondo nel Mondiale. Questo, però, non intacca certo l'ottima stagione che il romano ha messo in piedi sino a ora.

Parlando con diversi addetti ai lavori nel Paddock, ma anche membri del suo team, la crescita fatta da Fabio nel corso delle ultime due stagioni è stata evidente e i risultati sono lo specchio di tutto questo.

Non solo passi avanti in pista ma anche fuori. Una crescita del professionista a tutto tondo, che ha coinvolto anche il suo atteggiamento con i membri del suo team.

"In passato, diciamo che ero una persona piuttosto impulsiva. Mi arrabbiavo abbastanza facilmente, ma poi, con la maturità e l’esperienza, ho iniziato a essere molto più umano con le persone, perché alla fine dobbiamo lavorare con le persone, e anch’io sono una persona. Quindi devi lavorare con le menti, con caratteri diversi, e devi mantenere la calma e cercare di essere il più intelligente possibile, cercando di lavorare con tutti, con tutte le diverse personalità", ha detto Di Giannantonio nel primo pomeriggio di oggi a Misano.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Però sì, certo, a volte capita che mi arrabbi, ma molto più per cose fuori dalla pista, onestamente. Per quanto riguarda la pista, mi piace essere piuttosto obiettivo e analizzare le cose, anche quando le cose non vanno bene".

"Non sono mai stato pazzo, onestamente, però ci sono state volte in cui ero davvero arrabbiato e, sicuramente, ero più... sì, non urlavo, ma ero arrabbiato, questo sì. Quindi mi è capitato".

Questa crescita è arrivata nel corso del tempo anche attraverso l'aiuto di professionisti nella psicologia sportiva. Eppure, secondo Diggia, la sua crescita è arrivata soprattutto grazie a un suo cambiamento d'atteggiamento.

"Nel corso degli anni ho lavorato con alcuni, tre, se non sbaglio. Non tanto per questo".

"Questa cosa l’ho imparata da solo. Ho capito che siamo persone: è completamente inutile che io arrivi in garage e tiri un casco in faccia a qualcuno, capisci? È una cosa tipo... E questo non è professionale, quindi mi piace essere il più professionale possibile".

"Mi piace che le persone mi vedano come un vero atleta professionista. Però sì, ho lavorato con quei professionisti".