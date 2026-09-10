MotoGP | Bagnaia: "Se ci fossero quattro GP24, ci sarebbero ancora quattro Ducati davanti"

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Il pilota della Ducati è carico in vista della gara di casa a Misano, ma ha anche ribadito ancora una volta che secondo lui la Casa di Borgo Panigale ha preso una strada sbagliata dopo la GP24, che lui non riesce ancora a fare sua: "Non ci servono pezzi nuovi, ci servirebbero quelli vecchi"

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Pecco Bagnaia, Ducati Lenovo Aragon

Pecco Bagnaia, Ducati Lenovo Aragon

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è sempre speciale per Pecco Bagnaia, e non solo perché il piemontese vive a pochi chilometri da Misano, a Pesaro. Questa per lui è davvero la gara di casa, perché si allena spessissimo, ma questo non basta come garanzia che possa essere un weekend migliore di quello vissuto ad Aragon, dove ha faticato tantissimo e non è riuscito a portare a casa neppure un punto.

"Credo che il Mugello sia quello che conosco meglio. Ma questo qui... Forse su un simulatore potrei farcela bendato. Nella realtà, no, non voglio provarci. Ma in ogni caso è fantastico, è a 20 minuti da casa mia. Quest’anno ci alleniamo meno, ma qui ci alleniamo parecchio. E penso che qui il potenziale possa essere maggiore", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti a Misano, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Non so se abbiano capito perché gli ultimi due weekend siano stati così difficili, ma spero che abbiamo trovato alcune soluzioni per aiutarmi a lottare almeno come nell'ultima... prima di quell'incidente. C'è stato un buon miglioramento e riuscivo a guidare decisamente meglio. Quindi spero che possiamo ripartire da quel punto", ha aggiunto.

Il tracciato romagnolo è noto per offrire un ottimo grip, che può essere un aiuto, ma questo non basterà se non riuscirà a fare un passo avanti con la sua Ducati, anche se proverà con tutte le sue forze a fare uno step davanti ai suoi tifosi.

"Sì, ma anche ad Aragon c'è molto grip, quindi vedremo. Dobbiamo lavorare per capire perché anche ad Aragon ho faticato così tanto, ma sicuramente lavorare bene sarà fondamentale. E cerchiamo di stare più tranquilli per capire meglio la situazione".

"Come ho detto, ad Aragon è stato sicuramente il momento peggiore perché so che potrei fare molto meglio, ma non ci riesco. Faccio fatica ad adattarmi a questa moto e gli ultimi due weekend sono stati molto difficili. Quindi, sì, ma sono determinato a risalire la china, come abbiamo già fatto altre volte in passato".

La cosa che incuriosisce di Pecco è che non si lascia mai andare alla rabbia, neanche nei momenti peggiori, quindi gli è stato domandato come faccia a non cedere alla frustrazione: "Chiedetelo al mio team, loro lo sanno meglio. Ma la frustrazione fa parte di questo lavoro, è normale. È impossibile non sentirsi frustrati a volte. E quando vuoi vincere, quando vuoi restare al vertice, è normale che, trovandoti in questa situazione, ti arrabbi e ti senta frustrato. Ma fa parte del processo e mi darà la motivazione per migliorare".

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tuttavia, poco più tardi ha punto un pochino la Casa di Borgo Panigale, sottolineando che secondo lui la GP24 continua ad essere una moto migliore di quella di cui dispone adesso, aggiungendo che non sarà semplice tenere testa alle Aprilia questo fine settimana.

"Penso che il potenziale che le Ducati avevano con la GP24 fosse imbattibile. E ancora oggi, se fossimo quattro GP24, saremmo i primi quattro nel Mondiale. Perché tutti i tempi sul giro, i tempi sul giro più veloci del 24, reggono ancora. I tempi di gara sono sempre più veloci rispetto a tre anni fa. Quindi ricordo molto bene questa gara di tre anni fa e il potenziale che avevamo. E le Aprilia, sì, sono migliorate, ma anche le Ducati hanno fatto un passo indietro. Quindi, forse, se questo fine settimana riusciremo a trovare qualcosa, potremo lottare bene con loro. Altrimenti, le Aprilia potrebbero essere molto forti".

E ha rincarato la dose quando gli è stato chiesto se confida nell'arrivo di nuovi pezzi che possano migliorare la situazione: "Sono abbastanza convinto che non ci servano cose nuove. Sono abbastanza convinto che ci servano cose vecchie. Ma la moto è questa e altri piloti riescono ad essere veloci. Quindi è un mio problema e devo adattarmi".

Inevitabilmente, gli è stato domandato anche della foto del braccio di Marc Marquez che ha fatto discutere tantissimo megli ultimi giorni, mostrando le reali condizione della spalla destra del suo vicino di box, che rendono miracoloso il fatto che sia riuscito a vincere quattro degli ultimi sei GP.

"E' difficile giudicare dall'esterno. Non è un segreto che Marc abbia un'ottima poker face. Quindi, non si sa davvero come stanno le cose. Nessuno conosce la realtà su di lui. Ma è incredibile quello che sta facendo. Tuttavia, con diversi interventi chirurgici allo stesso braccio, è normale che abbia alcune limitazioni. È incredibile il modo in cui sta affrontando i weekend di gara".

Tuttavia, ha anche spiegato che lui probabilmente non avrebbe mostrato un'immagine così forte, perché tende ad essere più riservato. Come ha dimostrato per esempio il fatto che avesse tenuto nascosto il suo problema al braccio destro.

"Per me, il rapporto con i media è diverso. Sono completamente diverso da molti altri piloti. Quindi, preferisco mantenere il riserbo e nascondere molte cose. Ci sono molte cose che non sapete di me. Quando ho corso qui nel 2023, non sapevate in che condizioni fosse la mia gamba. Era completamente nera. Ma ho corso lo stesso. E se ora volete ottenere visibilità, dovete fare questo genere di cose. E Marc è molto bravo in questo. E la persona che sta dietro di lui sta spingendo molto su questa situazione. Quindi, è così che stanno le cose. E un approccio diverso ai social media", ha concluso.

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