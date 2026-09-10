MotoGP | Martín: "Vedo Márquez e Bez con un piccolo vantaggio, ma non rischierò di farmi male per guadagnare qualcosa"

Alla vigilia del GP di San Marino, Jorge Martín ha ammesso che Marco Bezzecchi e Marc Marquez abbiano un determinato vantaggio nella rincorsa al titolo di MotoGP 2026.

Il pilota della Aprilia è attualmente leader del Campionato del Mondo con 19 punti di vantaggio sul rivale della Ducati e 24 sul suo compagno di squadra.

"Al momento ho un buon rapporto con entrambi - ha spiegato il Campione 2024 riferendosi soprattutto a 'Bez' - In pista c’è molta tensione, ognuno è concentrato sulle proprie cose, ma quando non ci sono gare c’è un’atmosfera serena".

"Passo più tempo con Marco e facciamo più cose insieme, abbiamo più attività, che sono tante grazie ai social. Ma con Marc c’è un ottimo rapporto, basato su grande rispetto. Ho imparato molto da lui e devo dire che è un orgoglio che, a questo punto, io sia qui con loro a lottare per il titolo".

Una lotta che, dopo gli ultimi avvenimenti, si sta ora restringendo ai primi tre: "Credo di sì. È vero che sono ancora in lizza, ma in questo momento sento che loro hanno quel qualcosa in più".

"Personalmente sono riuscito a essere costante, a guadagnare punti, magari senza rischiare troppo in certi momenti, ma arriverà quello in cui dovrò fare un salto di qualità e iniziare a rischiare. Ma devo sentirlo dentro. Ora loro due sono molto forti, io sono in lizza e spero di giocarmela fino alla fine".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto di: Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

Martín ha respinto l’idea di arrendersi o di giocare la carta dell’outsider: "Ho subito molti infortuni e ho imparato molto; ora, se dovessi rischiare la vita per arrivare terzo, potrei accontentarmi di un quarto posto. Non è che mi manchino la voglia o l’ambizione, è che ora so cosa è più importante: arrivare al traguardo e guadagnare punti, non cadere e perdere tre gare”.

Sebbene per Aprilia e Bezzecchi quella di Misano sia la gara di casa, per lo spagnolo non ce n'è una in particolare da cerchiare in rosso sul calendario.

"Tutte le gare sono molto importanti. Conta solo l’ultima che hai corso, me l’ha insegnato mio padre fin da quando ero piccolissimo. Vincere a casa dell’Aprilia sarebbe bellissimo, mi sento bene e ci proverò, ma se non dovesse andare così dovremo continuare a imparare e a crescere".

A Martín è stato chiesto anche un commento sull’immagine pubblicata da Márquez del suo braccio infortunato.

"L’ho vista su Instagram, è impressionante, ma questo sport è così: tutti abbiamo segni, tutti abbiamo dolori, infortuni, cose diverse, almeno nel mio caso. Ma la MotoGP è così, la amiamo ed è ciò che ci piace, anche se è pericolosa".