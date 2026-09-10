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MotoGP | Marquez: "Le domande sulla spalla mi stavano togliendo energia"

Marc Marquez spiega i motivi che lo hanno portato a pubblicare la foto del suo braccio destro molto malconcio, per cercare di reindirizzare completamente la sua energia verso la pista.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Marc Marquez, Ducati Team

La settimana dopo aver fatto bottino pieno ad Aragon, dove si è aggiudicato la Sprint e la gara lunga, il campione del mondo in carica ha deciso di fare un passo avanti per cercare di mettere fine a tutto il rumore che stava generando lo stato del suo braccio e l’influenza sui suoi risultati.

Quel post, insieme alle dichiarazioni di Samuel Antuña, il suo chirurgo di fiducia, raccolte da El Periodico, hanno risposto al piano ideato dallo stesso pilota per potersi concentrare su ciò che per lui è davvero importante: la lotta per il titolo.

Questo giovedì, a Misano, il #93 ha espresso il suo punto di vista su quella strategia, e ha ripetuto di confidare che, d’ora in poi, la questione del braccio non monopolizzi le sue apparizioni davanti ai giornalisti. Anche se, evidentemente, ciò dipenderà da quanto continuerà a limitarlo in sella alla moto.

"Le domande sulla spalla mi stavano togliendo energia, e se voglio lottare per questo titolo, devo concentrare tutta quell’energia completamente in pista", ha riassunto Marquez, che ha cercato di fare un esercizio di trasparenza che si scontra frontalmente con il suo abituale modus operandi, segnato dalla segretezza.

"Quando ci sono voci e speculazioni, la cosa migliore è la trasparenza, cercare di essere onesti per fermare le domande. Per questo ho mostrato come sto, e il mio medico ha spiegato come mi ha condizionato la caduta in Indonesia", ha aggiunto il pilota della Ducati.

Marquez arriva a Misano in striscia positiva. Ha accumulato quattro vittorie e tre doppiette nelle ultime sei tappe del calendario. La scorsa stagione si impose qui, dopo un duello serrato fino alla fine con Marco Bezzecchi, che porta ancora dolori alla gamba sinistra, a causa della caduta al Sachsenring.

"L’anno scorso, Marco mi ha portato al limite nel mio momento migliore con Ducati. Quest’anno cercherò di stargli il più incollato possibile, perché se guardi i dati, va ancora più forte", ha riflettuto il pilota di Cervera, che affronta questo appuntamento in modo diverso da come ha impostato l’ultimo, a Motorland, un territorio amico.

"Questo tracciato è diverso. Sono arrivato ad Aragon con l’intenzione di portarmi a casa i 37 punti, e ci sono riuscito. La sensazione qui è diversa", ha convenuto il catalano, convinto di dover affrontare il tratto finale del campionato all’attacco. "La chiave per queste gare finali è essere il più veloce, e per questo bisogna prendersi qualche rischio. Ci sono alcuni che lavorano più sulla costanza, ma se sei veloce è tutto più facile", ha ribadito Marquez.

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