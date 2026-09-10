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MotoGP | Alex Marquez: "Con la foto, Marc vuole mettere fine alle speculazioni sul suo braccio"

Non poteva essere altrimenti, ma la foto della spalla pubblicata da Marc Marquez la settimana scorsa è stata al centro dell'attenzione tra i piloti alla vigilia del GP di San Marino, incluso Alex Marquez, che spera che con quella mossa finiscano le speculazioni.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Giovedì della scorsa settimana, Marc Marquez ha pubblicato sui suoi social un post che, tra le altre cose, includeva una sua foto senza maglietta mentre faceva esercizio fisico, e in cui si poteva vedere un'immagine assolutamente inedita dell'atrofia muscolare che ha alla spalla destra, lesionata lo scorso anno nell'incidente al via del GP d'Indonesia, un infortunio che lo ha già portato due volte in sala operatoria, l'ultima due mesi fa.

I giornalisti presenti a Misano non si sono lasciati sfuggire l'occasione, parlando con Alex Marquez, di chiedergli dell'immagine di Marc e della decisione presa dal pilota della Ducati.

"Credo che l'abbiate capita male", si è sbilanciato Alex. "Alla fine, può stancare rispondere alla stessa domanda in ogni Gran Premio. Quindi, pubblichi la foto, e lì la questione si chiude", ha aggiunto Alex.

Da alcuni media e forum è emersa l'idea che Marquez stesse esagerando con il suo infortunio, o che lo stesse sfruttando per giustificare alcuni cattivi risultati, come il weekend di Silverstone.

"Penso che sia la cosa migliore per chiuderla, mostrare quello che c'è, la realtà, non nasconderla, o cercare di fare in modo che la gente non sappia la realtà. Perché alla fine, per quante parole tu possa dire, o provi a spiegare, arriva un momento in cui la gente può non crederti, o può speculare", ha sottolineato il pilota del Gresini Racing. "Con una foto, non possono speculare. Io credo che, per la sua tranquillità, Marc non voglia più parlare dell'argomento. Pubblichi la foto, la chiudi, e ti concentri sul Mondiale, che è quello che vuole lui".

La foto que Marc Márquez subió a sus redes sociales

La foto que Marc Márquez subió a sus redes sociales

Foto de: Ig. Marc Márquez

"Credo che la foto spieghi molte delle cose che si stanno vedendo quest'anno. Molta gente non riusciva a spiegarselo, ma è la realtà. L'ultimo infortunio lo ha cambiato molto, perché ormai accumuli troppo, ma da quello precedente (2020) ci ha già messo tre anni a recuperare", ricorda.

"Non è solo operarsi e pum, vincere. In questo momento è così, e i medici non credono, come ha detto Samuel (Antuña), che recupererà la massa muscolare, perché c'è molta atrofia dovuta a tutte le volte che lo hanno aperto", continua il più piccolo dei Marquez.

"Ma è quello che c'è. Che voglia continuare a correre, è nelle sue mani. E come ho sempre detto, Marc correrà finché vorrà, e finché sentirà che la sofferenza è molto più alta di quanto si diverta in sella alla moto", ha aggiunto, lasciando una frase su cui riflettere.

La verità è che dalla seconda operazione, Marquez ha ottenuto quattro vittorie, con tre doppiette, in sei Gran Premi, e tutto questo con quella spalla.

"È Marc Marquez. E non ho nemmeno molte altre risposte a questo. Ho sempre detto che è un tipo molto, molto, molto, molto bravo. Alla fine, sa adattarsi, abbiamo sempre detto che è come un camaleonte in tutte le situazioni. Questa è una di quelle. Se vedi il suo corpo adesso, è storto. Ma è storto perché deve forzare molto di più altre parti del corpo", ha concluso il pilota di Cervera.

 

 

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