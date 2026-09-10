MotoGP | Quartararo abbassa i toni con Yamaha: "Abbiamo detto cose che non dovevamo dire"

Le tensioni tra Fabio Quartararo e Yamaha hanno raggiunto il loro apice al GP di Aragon. Frustrato dal testare ancora una volta delle novità senza un guadagno di prestazioni spettacolare, il futuro pilota Honda ha espresso la sua stanchezza, e in particolare il suo rifiuto di aiutare il marchio per il 2027, perché quest'ultimo ha deciso di non farlo girare nel test del Red Bull Ring, dove avrebbe potuto avere un assaggio degli pneumatici Pirelli.

I dirigenti di Yamaha non hanno apprezzato questi commenti e hanno rimproverato a Quartararo un atteggiamento negativo, ma la tensione è calata prima di Misano. La settimana scorsa si è tenuta una riunione e, anche se non ne ha rivelato il contenuto, il nativo di Nizza ha confermato che la discussione era stata costruttiva.

"Abbiamo avuto una riunione tutti insieme", ha spiegato Quartararo davanti ai media della stampa internazionale, tra cui Motorsport.com, questo giovedì nel paddock di Misano. "È stato soprattutto per la frustrazione del weekend, in cui abbiamo detto cose che non avremmo dovuto dire. Abbiamo detto tutto quello che avevamo da dire nella riunione e tutto è normale".

Interrogato su potenziali rimpianti, Quartararo ha spostato la discussione sulla sua frustrazione: "Penso che non sia una questione di rimpianti o meno. Penso che, con la frustrazione, forse abbiamo detto cose che non erano giuste".

Questa frustrazione è la fonte dei commenti di Fabio Quartararo, che è arrivato a svuotare il sacco davanti alla stampa. "Forse devo svuotarlo in un modo diverso, quando sono solo, nel motorhome, e parlarvi in un modo più dolce", ha riconosciuto questo giovedì.

Fabio Quartararo esce da un GP di Aragón molto difficile. Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Ma agli occhi del francese, le sue parole riflettono anche una passione intatta: "Non ci si abitua mai ai momenti difficili. La frustrazione è ovviamente sempre lì quando non si ottiene quello che si vuole. Non importa se sappiamo che il nostro pacchetto non è al livello che vogliamo, non ci si abitua".

"Sono un tipo competitivo, voglio lottare. Se non me ne importasse, significherebbe che non provo piacere e che non voglio più correre. È per questo che a volte me ne importa troppo, quindi la frustrazione è molto forte. Devo dire le parole giuste al momento giusto".

In passato, Fabio Quartararo ha confidato di essersi rivolto a psicologi dello sport per aiutarlo a gestire i periodi difficili. Non sente il bisogno di rivolgersi a loro in questo momento perché la fonte dei suoi problemi è chiaramente identificata.

"Può aiutare, perché a un certo punto della mia carriera era necessario. È iniziato in Moto2, molto tempo fa. Non era davvero legato alla moto, era legato a me. In realtà, non ne vedo uno forse da un anno e mezzo. È più legato ai miei commenti. Mi sento bene, è solo che attualmente non ho un buon feeling sulla moto".

"Stiamo cercando di rimediare, ma non ha nulla a che vedere con uno psicologo. Sento quando devo vederne uno, si sente. Ne ho visto uno sei o sette volte, forse di più, ma non sento che sia necessario adesso perché non lo percepisco".

Esigue speranze a Misano

Fabio Quartararo torna sul circuito dove è stato incoronato campione della MotoGP. Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Quasi con ironia, questo alterco attraverso i media si conclude a Misano, dove Fabio Quartararo è stato incoronato campione cinque anni fa. Ogni ritorno sul circuito italiano ha un sapore particolare per lui.

"Certo, c'è sempre un qualcosa di speciale perché è stato il momento più importante della mia carriera. È un circuito che apprezzo molto, quindi cercheremo di godercelo questo weekend".

Quartararo spera in un leggero passo avanti su questo tracciato forse meno sfavorevole alla M1 rispetto ai precedenti: "Innanzitutto, le temperature sono meno calde, è una pista dove il grip non è male, nemmeno il degrado degli pneumatici, quindi daremo il massimo per cercare di fare un buon weekend".

Il rettilineo principale è piuttosto corto e la mancanza di velocità del motore Yamaha potrebbe essere meno penalizzante, ma la potenza "resta molto importante" a Misano secondo Quartararo: "Il rettilineo non è molto lungo, ma c'è il rettilineo opposto, in mezzo, dove si raggiunge la sesta marcia, quindi la potenza è molto importante. Non possiamo fare nulla di magico per averne di più. Faremo del nostro meglio con quello che abbiamo".