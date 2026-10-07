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F1 | Red Bull garantisce solide realtà: dalla PU alla RB22, ora Max ha tutto per vincere

Il rinnovo di Max con Red Bull non è stato soltanto una questione economica, ma un atto di fiducia nel progetto di Milton Keynes. Dopo mesi trascorsi a correggere i problemi della RB22, Baku e Sepang hanno mostrato una Red Bull nuovamente capace di lottare per vincere. E il primo successo della nuova PU rende il segnale ancora più importante.

Beatrice Frangione
Beatrice Frangione
Pubblicato:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Quando Max Verstappen ha deciso di prolungare il proprio rapporto con Red Bull, la squadra non era nel momento migliore della sua storia recente. La RB22 aveva mostrato limiti evidenti, il distacco dai riferimenti era ancora importante e il nuovo ciclo tecnico non aveva dato subito le risposte sperate.

Per convincere il quattro volte iridato olandese a restare, quindi, non potevano bastare né il passato né il contratto: serviva soprattutto la certezza che la squadra austriaca avesse ancora gli strumenti per tornare a costruire una macchina da vittoria. La tappa azera e quella malese hanno però iniziato a dare una risposta.

Per mesi Red Bull ha vissuto una stagione quasi al contrario. Prima ha dovuto capire cosa non funzionasse, poi lo ha dovuto correggere e soltanto dopo è potuta tornare a sviluppare davvero. Una parte importante delle risorse disponibili è stata assorbita dalla necessità di sistemare una RB22 che all’inizio dell’anno non offriva né la prestazione né la consistenza attese. E in un’epoca regolamentata dal budget cap, questo dettaglio pesa: ogni sforzo destinato a correggere un problema sottrae inevitabilmente risorse alla ricerca della prestazione pura. 

È qui che cambia la lettura del finale di stagione della Red Bull. Perché quando la base ha cominciato finalmente a diventare solida, la squadra ha potuto fare ciò che per anni ha saputo fare meglio di – quasi - tutti: sviluppare. Gli aggiornamenti che sono arrivati da Monza in poi, soprattutto quelli di Baku, sono stati il primo segnale davvero netto. Verstappen ha sfiorato la vittoria partendo molto più indietro di quanto il potenziale della macchina meritasse, trasformando una gara apparentemente compromessa in un duello fino al traguardo. Non è arrivato il successo, ma è arrivata una risposta forse ancora più importante, ovvero che la direzione tecnica intrapresa fosse quella giusta.

Sepang ha fatto il resto. La vittoria nel Gran Premio del Bahrain disputato in Malesia non va letta soltanto come il ritorno di Max sul gradino più alto del podio dopo più di 300 giorni di attesa. È stata, piuttosto, la conferma che quanto visto in Azerbaijan non fosse semplicemente un episodio legato alle caratteristiche di un circuito cittadino. Red Bull è stata veloce per tutto il fine settimana, ha conquistato la pole position e in gara ha mostrato un passo che, al netto delle tante variabili della corsa, è sembrato persino superiore a quello raccontato dal distacco finale.

Max ha dovuto ricostruire la propria gara, gestire ripartenze e situazioni tutt’altro che lineari, ma ogni volta che ha potuto esprimere il ritmo della RB22 la sensazione è stata la stessa: gli altri faticavano a seguirlo. Il team non ha semplicemente approfittato delle circostanze, bensì aveva in pista una macchina con cui poteva imporre il proprio passo.

Questo non significa che abbia improvvisamente cancellato tutti i problemi della propria stagione, né che Sepang basti per trasformare la RB22 nella nuova vettura di riferimento. Alcune piste continueranno probabilmente a esporre limiti che oggi sono soltanto attenuati, non eliminati.

Ma una contender non nasce necessariamente quando diventa la macchina più forte ovunque, nasce quando torna ad avere circuiti nei quali può presentarsi con la concreta aspettativa di vincere. E Red Bull sembra essere tornata almeno a quel livello.

Per Max, poi, è anche la prima verifica concreta della scelta fatta sul proprio futuro. Quando ha deciso di restare, non ha firmato soltanto per ciò che Red Bull era in quel momento, ma anche per quello che gli era stato promesso potesse tornare a essere. Un campione che ha già vinto tutto non ha bisogno di essere convinto dal passato: ha bisogno di vedere un percorso capace di riportarlo davanti. Baku e Sepang sono i primi due tasselli che trasformano quel progetto da dichiarazione d’intenti a qualcosa di misurabile. 

C’è poi un secondo elemento che rende il successo malese ancora più significativo: la power unit. Il nuovo progetto Red Bull ha conquistato la sua prima vittoria nel suo anno d’esordio, completando un fine settimana nel quale telaio e motore hanno finalmente raccontato la stessa storia. Costruire una power unit per una nuova generazione tecnica è stata probabilmente una delle scommesse più grandi affrontate da Milton Keynes dalla nascita della squadra. Vincere già nella prima stagione non significa aver risolto ogni limite, ma dimostra che le fondamenta sono molto più solide di quanto fosse lecito dare per scontato. 

Red Bull

Red Bull

Foto di: Red Bull Content Pool

Il Mondiale non è tornato improvvisamente alla portata e sarebbe un errore usare una vittoria per riscrivere tutta la stagione. Ma il futuro di Red Bull oggi sembra meno teorico di qualche mese fa. La squadra ha smesso di inseguire soltanto i propri problemi e ha ricominciato a inseguire gli avversari. A Baku ha sfiorato la vittoria. In Malesia l’ha presa. 
Ed è forse questa, più di ogni dichiarazione, la risposta che "Super Max” stava aspettando. 

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