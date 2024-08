MotoGP | Silverstone, Prove: Martin si conferma, Bagnaia risale 3°

Jorge Martin si è presentato a Silverstone in versione "Martinator", determinato a provare a riprendersi quella leadership iridata che ha perso al Sachsenring. Dopo essere stato il più veloce nel turno inaugurale del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP, il pilota del Prima Pramac Racing ha concesso il bis in quello pomeridiano del venerdì, che ha designato i 10 piloti che si sono guadagnati l'accesso diretto alla Q2 di domattina.

Il madrileno si è mostrato in ottima forma anche per quanto riguarda il passo gara, poi quando è stato il momento di fare il time attack è sceso fino a 1'57"911, fermandosi quindi ad un paio di decimi dal record del tracciato britannico, che rimane quello fatto segnare da Johann Zarco nel 2022.

Alle spalle di Martin si è confermato in ottima forma anche Aleix Espargaro, che ha portato al debutto il pacchetto aerodinamico evoluto dell'Aprilia, chiudendo a soli 45 millesimi dalla vetta. Lo scorso anno è stato proprio il pilota di Granollers ad imporsi a Silverstone, quindi sarà uno di quelli da tenere d'occhio. Così come il compagno Maverick Vinales, alla fine solo ottavo, ma staccato di meno di mezzo secondo e parso a suo agio oggi.

In terza ed in quarta posizione invece ci sono le due Ducati del team ufficiale, con il leader iridato Pecco Bagnaia che occupa la terza posizione staccato di 119 millesimi e precede il compagno di box Enea Bastianini, bravo a reagire ad un problema tecnico che aveva colpito la sua prima Desmosedici GP nelle fasi iniziali della sessione.

La sorpresa di questo venerdì è probabilmente Jack Miller, che è riuscito a proporsi nella top 5 in entrambe le sessioni. L'australiano ha chiuso quinto a 349 millesimi con la sua KTM e per lui è un risultato importante, visto che è ancora alla ricerca di una sella per il 2025. In questo caso però intanto si è tolto la soddisfazione di mettersi dietro il compagno Brad Binder, settimo.

Tra le due RC16 si è infilato Fabio Di Giannantonio, che quindi è risultato il più veloce tra i ducatisti in sella alle GP23. La buona notizia per la Pertamina Enduro VR46, però, è che è riuscito a staccare il pass per la Q2 anche il suo compagno Marco Bezzecchi, che sembra essersi messo alle spalle un FP1 difficile e la rottura del motore all'inizio del turno pomeridiano scalando la classifica fino al nono posto.

Proprio come stamani, dunque, Marc Marquez non è riuscito ad andare oltre al decimo tempo e per il momento non sembra essere uno di quelli che possono ambire alla battaglia per il podio. L'otto volte campione del mondo infatti paga poco meno di sette decimi con la sua GP23 del Gresini Racing e si è salvato solo per una manciata di millesimi dall'assalto di Franco Morbidelli, che invece dovrà passare dalla Q1 con la GP24 del Prima Pramac Racing.

Stesso discorso che vale anche per Raul Fernandez, per il quale non è bastato saltare sull'Aprilia RS-GP24 per fare meglio del 12° tempo, davanti a Pedro Acosta, che quindi inizierà la seconda parte di stagione dovendo passare dalla Q1 con la sua GasGas Tech3. Così come Alex Marquez, 14°, che 12 mesi fa invece era stato addirittura capace di portarsi a casa la Sprint su questa pista.

In grossa difficoltà le moto giapponesi: la migliore è la Yamaha di Fabio Quartararo, che si ritrova però in 16° posizione con un ritardo di oltre 1"3. Proprio nella sua scia c'è Johann Zarco, primo tra le Honda con i colori LCR. 19° tempo invece per Luca Marini, che segue anche l'altra M1 di Alex Rins, caduto alla curva 6 nel finale. Alla curva 9 invece è scivolato nelle prime fasi del turno Takaaki Nakagami.