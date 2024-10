MotoGP | Ducati: a Phillip Island il primo match point per il titolo a squadre

Inizia da Phillip Island l’ultima tripletta asiatica: la MotoGP si avvia verso la sua fase finale di stagione e le gare sono sempre più decisive. Lo sa bene Pecco Bagnaia, che si presenta in Australia da inseguitore, con 10 punti di distacco da Jorge Martin dopo la doppietta di Motegi. Il Gran Premio d’Australia sarà importante non solo per la lotta al titolo piloti, ma anche per quello a squadre: Ducati avrà infatti il suo primo match point per il titolo team.

Per consentire al team ufficiale di laurearsi campione del mondo, Bagnaia ed Enea Bastianini punteranno al massimo risultato possibile, ma non mancheranno le incognite su una pista particolare come Phillip Island. Il meteo si preannuncia incerto e il tracciato si presenta con un nuovo asfalto, pertanto sarà importante adattarsi al meglio alle condizioni che si troveranno.

“Sono contento di tornare in pista in Australia”, afferma Bagnaia, pronto ad affrontare queste ultime decisive gare. “Questa gara aprirà l’ultima tripla della stagione prima del gran finale di Valencia, perciò sarà molto importante. Ormai mancano pochissimi Gran Premi e sarà davvero essenziale ottenere sempre il massimo e non commettere errori".

"Nell’ultimo fine settimana a Motegi abbiamo lavorato bene, ma è anche una pista che si adatta molto bene al mio stile di guida. Phillip Island è un tracciato veloce dove sono sempre stato piuttosto competitivo, ma anche un po’ particolare ed il grip dell’asfalto e le condizioni meteo altalenanti giocano sempre un ruolo chiave. In ogni caso, siamo pronti e ci impegneremo al massimo per essere veloci fin da subito”, sostiene il campione in carica.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche Enea Bastianini viene da un periodo positivo e, dopo il secondo posto nella Sprint di Motegi, ha sfiorato il podio la domenica. In Giappone, il romagnolo è riuscito anche a disputare una buona qualifica: “Correre a Phillip Island è sempre qualcosa di fantastico. Il layout della pista è molto bello ed è un tracciato molto veloce. Lo scorso anno, a causa del forte vento, avevamo dovuto spostare il GP al sabato, mentre la Sprint, che era prevista per la domenica, era stata infine cancellata. Non vedo l’ora quindi di poter affrontare un fine settimana completo quest’anno in Australia. Finora siamo stati veloci e competitivi su quasi tutte le piste; quindi, punto a partire anche qui con il piede giusto e ad ottenere un buon risultato”.