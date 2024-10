MotoGP | Diggia: “Non sono al 100%, finale di stagione duro, ma ci sarò”

Dopo una settimana di pausa, la MotoGP torna in azione per l’ultima tripletta della stagione: questo fine settimana il circus vola dall’altra parte del mondo, dove ad attenderli c’è il tracciato di Phillip Island, uno dei più apprezzati da piloti e appassionati, ma anche una pista che porta bei ricordi ai piloti del team Pertamina Enduro VR46. Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio sono pronti ad affrontare le iconiche curve del circuito australiano con l’obiettivo di continuare sulla linea positiva di queste ultime gare.

Bezzecchi è reduce da un weekend a Motegi che ha concluso con un bilancio positivo: in questa seconda metà di stagione, il pilota di Viserba sembra sentirsi più a proprio agio con la GP23 e i risultati hanno dato prova di un feeling ritrovato. Tuttavia, qualche inciampo non gli ha consentito di essere sempre in lotta per il vertice, ma ora arriva Phillip Island, un tracciato dove nel 2022 ha conquistato il titolo di Rookie of the Year in MotoGP: “Phillip Island è una pista da godersi tutta d’un fiato: velocissima, soprattutto il curvone finale e molto, molto bella”.

“Come sempre ci sarà da affrontare il meteo, tra vento, freddo, pioggia non sarà facile, ma è un aspetto che sappiamo di dover tenere in considerazione. In Giappone, abbiamo fatto un buon lavoro, non siamo stati forse competitivi come a Mandalika, ma abbiamo raccolto dei solidi piazzamenti e, anche con condizioni di grip differente, siamo riusciti ad essere più vicini al gruppo. Continuiamo cosi, ci aspettano tre settimane molto impegnative ma possiamo fare un altro step”, afferma Bezzecchi.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Confermata la presenza di Fabio Di Giannantonio, ancora alle prese con una spalla non al 100%. Dopo il Gran Premio del Giappone, il romano è volato a casa per continuare le fisioterapie e verificare lo stato della sua spalla con il medico: l’alfiere Pertamina Enduro VR46 è pronto per Phillip Island, dove lo scorso anno ha conquistato il suo primo podio in MotoGP.

I bei ricordi non mancano nemmeno a Diggia, che quest’anno, forte di una condizione fisica che sembra migliorare, punta a confermare il risultato del 2023: “Il circuito di Phillip Island è davvero unico, sotto tutti i punti di vista. Uno dei miei favoriti, velocissimo e dalle dolci memorie. Proprio qui lo scorso anno, ho centrato il primo podio in MotoGP, un momento che non scorderò mai anche perché è avvenuto in un periodo molto particolare della mia carriera sportiva”.

“A Motegi mi sono sentito meglio, sia in moto che dal punto di vista fisico, sono tornato a casa e ho sfruttato la settimana per riposare e recuperare. Ho fatto ulteriori controlli, non sono al 100%, non sarà facile gestire il finale di stagione, ma sarò in pista e continuerò a dare il massimo per ritornare nella scia dei più forti”, conclude Di Giannantonio, spiegando la situazione della spalla, ma mostrando la determinazione nel voler completare la stagione.