MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio d'Indonesia

La parte conclusiva del calendario della MotoGP non concede un attimo di tregua. Appena archiviato il Gran Premio del Giappone, la carovana del Mondiale si è messa in movimento verso l'Isola di Lombok, dove questo fine settimana andrà in scena il Gran Premio d'Indonesia.

Si arriva all'appuntamento di Mandalika con il leader Jorge Martin e Marc Marquez separati da appena due punti, dopo che il pilota della Ducati è riuscito a piazzare una grande doppietta a Motegi.

Sul tracciato indonesiano però la musica potrebbe cambiare, perché il nove volte campione del mondo non solo non è mai salito sul podio, ma non ha mai visto neppure la bandiera a scacchi nelle gare domenicali. Lo scorso anno, ad una settimana dal titolo, era stato infatti vittima dell'incidente nel quale si è procurato l'ennesimo infortunio alla spalla destra che lo ha tormentato anche per buona parte di questa stagione.

Per "Martinator", dunque, sembra profilarsi una grande occasione, perché l'Aprilia è sempre stata molto competitiva a Mandalika. Inoltre si tratta di una pista che con i suoi curvoni veloci a destra potrebbe far riaffiorare il malessere fisico che ha rallentato il #93 per esempio nelle tappe di Assen e di Silverstone.

Nella contesa proverà ad inserirsi anche Marco Bezzecchi, che ora con i suoi 49 punti da recuperare può andare solo in modalità attacco. Il tracciato dell'isola di Lombok sembra l'occasione giusta, perché l'anno scorso aveva vinto la Sprint ed era il grande favorito anche per la domenica, prima di innescare appunto l'incidente che ha portato all'infortunio di Marquez.

Ma tutte le Aprilia potrebbero avere l'opportunità di provare a dare una mano a Martin nella lotta con Marquez. Questa stagione poi ci ha insegnato che in ogni weekend possono venire fuori delle sorprese inattese, come sono stati in Giappone Diogo Moreira, secondo nella Sprint con la Honda LCR, o Enea Bastianini, quarto in entrambe le gare di Motegi.

Di seguito, potete trovare il programma completo del weekend con gli orari italiani, oltre alla programmazione televisiva di Sky Sport MotoGP, dell'app Now e di TV8, ma anche quella dei LIVE offerti da Motorsport.com.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

MotoGP 2026: gli orari del Gran Premio d'Indonesia

La MotoGP prosegue il tuo tour asiatico e con esso vanno avanti le notti insonni. Il format previsto per il weekend di Mandalika è quello tradizionale, ma complice il fuso orario la Sprint scatterà quando in Italia saranno le 9:00 di sabato. Stesso orario anche per la gara lunga di domenica.

Venerdì 9 ottobre



FP1 Moto3: 3:00-3:35

FP1 Moto2: 3:50-4:30

FP1 MotoGP: 4:45-5:30

P Moto3: 7:15-7:50

P Moto2: 8:05-8:45

P MotoGP: 9:00-10:00

Sabato 10 ottobre



FP2 Moto3: 2:40-3:10

FP2 Moto2: 3:25-3:55

FP2 MotoGP: 4:10-4:40

Qualifiche MotoGP: 4:50-5:30

Qualifiche Moto3: 6:45-7:25

Qualifiche Moto2: 7:40-8:20

Sprint MotoGP: 9:00 (13 giri)

Domenica 11 ottobre



Warm-Up MotoGP: 4:40-4:50

Gara Moto3: 6:00 (20 giri, differita ore 11:00 su TV8)

Gara Moto2: 7:15 (22 giri, differita ore 12:15 su TV8)

Gara MotoGP: 9:00 (27 giri, differita ore 14:00 su TV8)

MotoGP 2026: come posso vedere il Gran Premio d'Indonesia



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi nella giornata di domenica (ore 11:00 Moto3; ore 13:15 Moto2; ore 14:00 MotoGP)

MotoGP 2026: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio d'Indonesia

Sabato 10 ottobre



Sprint MotoGP: dalle ore 8:30

Domenica 11 ottobre



Gara MotoGP: dalle ore 8:30

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

MotoGP 2026: scopriamo il circuito di Mandalika

Il circuito di Mandalika si trova sull'isola indonesiana di Lombok ed è stato inaugurato nel 2021 per ospitare la MotoGP a partire dalla stagione successiva. È uno dei pochi circuiti in cui Marc Marquez non ha ancora vinto e, in effetti, è un tracciato che gli riporta alla mente brutti ricordi: nel 2025 si è infortunato in seguito a un incidente con Marco Bezzecchi, le cui conseguenze lo affliggono ancora oggi, e nel 2022 ha subito un’altra grave caduta che gli ha provocato un nuovo episodio di diplopia (vista sdoppiata).

Miguel Oliveira, Pecco Bagnaia, Jorge Martin e Fermin Aldeguer sono stati i vincitori delle quattro edizioni del Gran Premio (riferendoci alla gara principale). Il circuito può ospitare quasi 200.000 spettatori ed è circondato da spiagge.

Il circuito di Mandalika è uno dei più corti del calendario della MotoGP. Le gare del Gran Premio dell’Indonesia prevedono, nella MotoGP, 27 giri per la gara principale di domenica e 13 per la Sprint di sabato. Nel Campionato del Mondo Moto2 si correranno invece 22 giri, mentre nella Moto3 saranno 20.

Lunghezza del circuito

4.3 km Larghezza del circuito

15 metri Curve 17 curve (11 a destra e 6 a sinistra) Rettilineo più lungo

723 metri