F1 | Il caos di Sepang oltre le colpe della FIA: le nuove power unit presentano il conto

La scena è stata tanto surreale quanto difficile da immaginare per la Formula 1 del 2026. Piloti con il piede sull’acceleratore e monoposto che non acceleravano, vetture costrette quasi a fermarsi e, in alcuni casi, a essere riavviate come un computer andato in blocco. È accaduto a Sepang, nel momento in cui il Gran Premio del Bahrain avrebbe dovuto finalmente iniziare dopo due giri di formazione dietro la safety car.

Lewis Hamilton ha trovato il paragone più efficace: “Sembrava la gara dei Lego”. Il riferimento era alla curiosa esibizione disputata a Silverstone con i piccoli kart Lego limitati a 32 km/h. Sergio Perez ha avuto una sensazione simile: “Era come essere su un kart a noleggio quando finisce il tempo”. Alla domanda se, premendo l’acceleratore, non accadesse semplicemente nulla, la risposta è stata lapidaria: “Nulla”.

Dietro una scena quasi comica c’è però un problema che i piloti hanno preso molto sul serio. La prima gara disputata sul bagnato con la nuova generazione di monoposto ha portato alla luce un bug nato dalla combinazione di condizioni molto particolari. Le velocità estremamente basse del giro di formazione, il limite di 250 kW imposto alla componente elettrica sul bagnato rispetto ai normali 350 e le ulteriori riduzioni di potenza previste in alcuni punti del circuito hanno creato uno scenario che il software non è riuscito a gestire correttamente.

La componente elettrica non può intervenire sotto i 50 km/h e, quando il gruppo ha iniziato a procedere sempre più lentamente, il problema si è autoalimentato. Chi era davanti rallentava, chi seguiva faceva altrettanto per non rischiare sorpassi irregolari e nelle curve più lente la velocità è scesa ulteriormente. Il software è così entrato in quello che Nikolas Tombazis ha definito un “loop”, senza riuscire a ripristinare l’erogazione.

Nikolas Tombazis, FIA Foto di: Kym Illman / Getty Images

Non era del tutto nuova la sensazione avvertita dai piloti. Verstappen ha spiegato di aver già sperimentato in precedenza, soprattutto dopo partenze non perfette, un breve intervallo nel quale la potenza tarda ad arrivare. Normalmente dura uno o due secondi, poi tutto torna a funzionare. A Sepang non è accaduto. Hamilton e altri piloti sono arrivati al punto di dover fermare completamente la monoposto e riavviarla.

È proprio questo aspetto ad aver alimentato le perplessità. Perez non ha usato mezzi termini: “Ovviamente quanto accaduto oggi non è positivo. Sono sicuro che, come sport, impareremo da questa situazione, ma ciò che è successo è totalmente inaccettabile per la Formula 1”.

Lando Norris è stato ancora più drastico. “Orribile”, è stata la sua definizione del giro di formazione, prima di collegare l'accaduto alle perplessità già espresse dai piloti sulla complessità della gestione elettronica delle nuove power unit. “Dimostra che non dovremmo avere in macchina tutta questa elettronica”. Quando gli è stato chiesto se Sepang potesse diventare un argomento ulteriore per chiedere dei cambiamenti, Norris ha lasciato intendere che la posizione dei piloti sia già stata espressa con sufficiente chiarezza: “Non possiamo dire più di quanto abbiamo già detto”.

Norris ha sottolineato un aspetto cruciale. Oggi su una monoposto di Formula 1 c’è una quantità di elettronica impensabile solo dieci anni fa. E per poterla sfruttare è cresciuto in modo esponenziale la quantità di software, una premessa importante per sottolineare che non si può incolpare solo la FIA per l’accaduto. È letteralmente impossibile avere il cento per cento di affidabilità quando si introduce una quantità enorme di software su una monoposto e soprattutto quando non ci sono test in pista mirati alla verifica di questa parte di novità.

Le Formula 1 2026 hanno girato per la prima volta sotto la pioggia proprio a Sepang, ed è emerso un aspetto sfuggito ai programmatori. “Bisogna dare atto dell'impegno profuso per garantire il successo dello sport e della competizione – ha commentato Andrea Stella - se di tanto in tanto si verificano degli inconvenienti, dobbiamo accettare che possano capitare a chiunque; anche noi scuderie ne affrontiamo parecchi. Che si tratti di questioni legate allo sport o di problemi software comuni, credo sia giusto accettare la situazione e collaborare affinché non si ripetano. Tuttavia, da addetto ai lavori, considerando che noi stessi riscontriamo problemi quasi ogni fine settimana, non mi sentirei di affermare che quanto accaduto non fosse all'altezza degli standard; credo che, di fronte a un tale livello di novità, sia accettabile che alcuni aspetti richiedano ancora qualche messa a punto”.

George Russell ha allargato il ragionamento. “Le power unit sono eccezionalmente complicate. Più rendi complicate le cose, più aumentano le possibilità che qualcosa vada storto. È qualcosa che dobbiamo tenere presente per il futuro”. È probabilmente questa la riflessione più importante lasciata da Sepang. La Formula 1 ha scelto una tecnologia estremamente sofisticata e il problema non è certo l’esistenza di un bug, eventualità inevitabile in sistemi così complessi. A destare perplessità è stata la conseguenza del malfunzionamento: monoposto da Formula 1 incapaci di accelerare perché un insieme di parametri ha portato il software in una condizione dalla quale non era in grado di uscire autonomamente.

La tecnologia delle power unit 2026 rappresenta una sfida enorme e un episodio del genere offrirà inevitabilmente informazioni preziose a FIA, motoristi e squadre. Ma l'immagine delle monoposto ferme con i piloti che premono inutilmente l'acceleratore resta difficile da ignorare. La Formula 1 può accettare che una tecnologia nuova abbia bisogno di essere perfezionata. Molto più difficile è spiegare al pubblico perché le monoposto più sofisticate della sua storia, per tornare a funzionare, abbiano avuto bisogno della soluzione più antica dell’informatica: spegnere e riaccendere.