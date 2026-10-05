F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Singapore

Singapore. Ecco il terzo appuntamento della tripletta asiatica che sta portando la Formula 1 verso la parte conclusiva della stagione, quella che sarà disputata in America (un'altra tripletta) prima del gran finale.

Marina Bay sarà un altro crocevia importante per l'assegnazione dei titoli iridati, anche perché sarà l'ultimo evento che presenterà il fine settimana Sprint, dunque con la Sprint Qualifying a disegnare la griglia di partenza della Sprint Race.

Riparte, ovviamente, anche la ricorsa di Andrea Kimi Antonelli al titolo iridato. Il secondo posto di Sepang e il contemporaneo ritiro di George Russell ha lanciato il bolognese sempre più verso l'iride. 83 i punti di margine del 20enne della Mercedes, ma sarà necessario continuare a tenere la barra dritta per evitare sorprese.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Srinivasa Krishnan

Russell dovrà invece dare segnali di ripresa. La vittoria di Baku - così come quelle in Australia e Austria - non ha avuto un seguito comparabile. Ecco perché lui in primis ha bisogno di continuità. Forse è troppo tardi per il titolo, ma finire bene la stagione rimane comunque un buon modo per affacciarsi alla prossima stagione.

Dietro di lui prosegue la lotta per il secondo posto nel Mondiale Costruttori. Grazie al terzo e quarto posto in Malesia, la Ferrari ha scavato ulteriormente il solco con la McLaren. Ma c'è un Max Verstappen in forma strepitosa e una Red Bull in evidente crescita ormai da diverse settimane.

Inoltre, le caratteristiche di Marina Bay potrebbero esaltare le caratteristiche di altre monoposto. Mercedes saprà essere la migliore anche a Singapore o arriverà il successo di una delle avversarie? E poi, Alpine riuscirà a rispondere ai recenti risultati di una Racing Bulls in grande spolvero e tenere aperta la lotta al quinto posto nel Mondiale Costruttori?

Alla pista l'ardua sentenza...

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

GP di Singapore 2026: i palinsesti televisivi (orario italiano)

Palinsesto Sky e NowTV (Dirette)

Venerdì 9 ottobre

Prove Libere 1: ore 10:30 - 11:30

Sprint Qualifying: ore 14:30 - 15:30

Sabato 10 ottobre

Sprint Race: ore 11:00 - 12:00

Qualifiche: ore 15:00 - 16:00

Domenica 11 ottobre

Gara: ore 14:00

Palinsesto TV8 (Dirette)

Venerdì 9 ottobre

Sprint Qualifying: ore 14:30 - 15:30

Sabato 10 ottobre

Sprint Race: ore 11:00 - 12:00

Qualifiche: ore 15:00 - 16:00

Domenica 11 ottobre

Gara: ore 17:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 9 ottobre

Prove Libere 1: ore 10:00 - 11:30

Sprint Qualifying: ore 14:00 - 15:30

Sabato 10 ottobre

Sprint Race: ore 10:30 - 12:00

Qualifiche: ore 14:30 - 16:00

Domenica 11 ottobre

Gara: ore 13:30

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

GP di Singapore 2026: tutti i numeri di Marina Bay

Primo Gran Premio disputato: 2008

Lunghezza della pista: 4,94 km

Numero di giri previsti: 62

Distanza di gara complessiva: 306,143 km

Giro record: 1'33"808 (Lewis Hamilton, Ferrari, 2025)