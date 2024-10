MotoGP | Diggia, stagione finita dopo Buriram: si opera alla spalla

L’ultima parte di stagione si prospettava molto dura per Fabio Di Giannantonio, costretto a combattere contro un infortunio alla spalla rimediato nelle prove libere in Austria. Arrivati a Phillip Island, il pilota del team Pertamina Enduto VR46 non solo non ha pienamente recuperato la forma fisica, ma ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico.

Così, dopo il Gran Premio d’Australia, Diggia volerà in Thailandia per disputare quella che per lui sarà l’ultima gara della stagione. Da Buriram volerà in Italia, per operarsi alla spalla sinistra con l’obiettivo di prepararsi al meglio per il prossimo anno, che lo vedrà impegnato con la GP25 nella squadra di Valentino Rossi.

“In accordo con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team e lo staff medico che lo segue, Fabio volerà su Roma dove il Professor Alessandro Castagna lo opererà nel corso della settimana successiva alla gara di Buriram”, si legge nella nota ufficiale diffusa dai profili social del pilota.

“Dopo una serie di valutazioni mediche, per meglio preparare l'avvio della stagione 2025 e dedicare tutto il tempo necessario al recupero fisico, il Professore interverrà sulla spalla sinistra lussata nell'impatto ad altissima velocità di cui Fabio è stato vittima nel corso del venerdì di libere al GP d'Austria lo scorso 15 agosto. I tempi della riabilitazione sono da valutare, ma escludiamo la partecipazione di Fabio alle gare conclusive della stagione corrente (GP della Malesia e GP di Valencia, ndr)”, conclude la nota.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Così, la stagione si concluderà in Thailandia per Diggia, dopo tanta incertezza se sottoporsi o meno all’intervento chirurgico: “Avrei voluto correre fino a Valencia, chiudere nel migliore dei modi la stagione con la squadra e poi prendermi tutto il tempo per affrontare l’intervento, il recupero e la riabilitazione. Purtroppo però il calendario è davvero impegnativo, la pausa invernale corta e non possiamo rischiare di non arrivare al massimo della condizione fisica al via del 2025”.

“In accordo con la squadra, lo staff medico e il Professor Castagna, abbiamo valutato nella settimana post GP della Thailandia il limite massimo per poter procedere con l’operazione alla spalla. Ci ho pensato a lungo, perché era importante per me dare il massimo fino all’ultima gara per ripagare tutti della grande fiducia che mi hanno dato nel corso di questo 2024, ma sono sicuro che questa decisione sarà davvero importante in vista della prossima stagione”, afferma Di Giannantonio.

“Sono davvero dispiaciuto da un lato di dover dare, come Team, questa notizia perché so quanto impegno Fabio ha messo in questi ultimi mesi dopo la caduta. Non è stato facile, ma ha sempre tenuto i denti stretti. Questa decisione non arriva per caso, avrebbe potuto continuare a gareggiare, ma questo avrebbe significato posticipare l’intervento a fine novembre. Non ci sarebbe stato il tempo necessario per ottimizzare il recupero e la riabilitazione e questo avrebbe sicuramente pregiudicato le sue condizioni fisiche in vista dell’avvio della prossima stagione. È una decisione totalmente condivisa con Fabio, tutto lo staff medico, il Professor Castagna e anche i nostri partner che ci sostengono in questo progetto”, afferma Alessio “Uccio” Salucci.