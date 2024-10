MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio d'Australia

Dieci punti possono essere tanti o pochi, dipende dai punti di vista. Quel che è certo è che sono quelli che separano il leader Jorge Martin da Pecco Bagnaia a quattro gare dal termine del Mondiale MotoGP 2024, e ora i due sono attesi da un'altra tripletta che si aprirà in Australia, a Phillip Island.

L'ultimo appuntamento, in Giappone, ha sorriso al campione del mondo in carica, che a Motegi ha sfoderato una bellissima doppietta, arrivando così a toccare quota otto successi in stagione. Numeri che in era MotoGP prima di lui avevano ottenuto solamente dei mostri sacri come Valentino Rossi, Marc Marquez, Casey Stoner e Jorge Lorenzo.

Dal canto suo, il leader iridato ha commesso un erroraccio in qualifica, con una caduta che lo ha relegato all'11° posto in griglia, ma poi ha saputo reagire alla grande nelle due gare, rimontando fino al quarto posto nella Sprint ed addirittura al secondo nella gara lunga. Risultati che gli hanno permesso di limitare i danni di fronte alla grande prova del rivale.

Sulla carta, Phillip Island potrebbe essere una pista favorevole alle sue caratteristiche ed in un certo senso lo aveva dimostrato nell'unica gara disputata nel 2023 (la Sprint era stata cancellata a causa dell'arrivo di una tempesta e si corse la gara lunga al sabato): il pilota del Prima Pramac Racing era in fuga solitaria, ma nel finale ha pagato la scelta della gomma soft, venendo risucchiato dal gruppo e chiudendo quinto. Un errore dal quale sicuramente avrà imparato e che eviterà di ripetere quest'anno. Nel caso, Bagnaia dovrà farsi trovare pronto come aveva fatto 12 mesi fa, quando chiuse secondo alle spalle di Johann Zarco, alla sua prima e fin qui unica vittoria nella classe regina.

Con ancora 148 punti in palio e solo 10 a dividere i primi due, è giusto dire che ogni weekend sarà quasi come una finale da qui alla fine della stagione. Alla quale però potrebbero essere invitati anche altri piloti ormai fuori dalla contesa. E i primi due nomi che vengono in mente sono quelli di Enea Bastianini e Marc Marquez, che a loro volta si devono giocare il terzo posto nel Mondiale ed arrivano in Australia separati tra loro da appena 2 punti. Occhio poi anche a Pedro Acosta, perché in Giappone ha dimostrato di aver fatto un salto di qualità importante con la sua KTM, pur essendo poi incappato in due cadute in gara.

Per seguire tutto in diretta, gli orari imporranno delle notti insonni, ma coma avrete capito ne potrebbe valere la pena. Di seguito, trovate il programma completo del weekend oltre alla programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Dorna

MotoGP 2024: gli orari del Gran Premio d'Australia (ora italiana)



La seconda tripletta della stagione 2024 della MotoGP parte da Phillip Island, dove il Motomondiale proporrà nuovamente il suo format ormai divenuto tradizionale con l'introduzione della Sprint. L'unica differenza è che i piloti della Moto2 avranno a disposizione 15 minuti in più nel primo turno di prove libere per provare meglio le gomme Pirelli. Quello australiano, inoltre, è probabilmente il fuso orario peggiore per noi italiani ed imporrà delle notti insonni, con la Sprint della MotoGP che scatterà quando in Italia saranno le 6:00 di sabato mattina. La gara lunga invece alle 5:00 di domenica mattina.

Venerdì 18 ottobre



FP1 Moto3: 23:45 (giovedì)-0:20

FP1 Moto2: 0:35-1:30

FP1 MotoGP: 1:45-2:30

FP2 Moto3: 4:15-4:50

FP2 Moto2: 5:05-5:45

FP2 MotoGP: 6:00-7:00

Sabato 19 ottobre



FP3 Moto3: 23:40 (venerdì)-0:10

FP3 Moto2: 0:25-0:55

P MotoGP: 1:10-1:40

Qualifiche MotoGP: 1:50-2:30

Qualifiche Moto3: 3:50-4:30

Qualifiche Moto2: 4:45-5:25

Sprint MotoGP: 6:00

Domenica 20 ottobre



Warm-Up MotoGP: 0:40-0:50

Gara Moto3: 2:00

Gara Moto2: 3:15

Gara MotoGP: 5:00

MotoGP 2024: come posso vedere il Gran Premio d'Australia

Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi nella giornata di domenica (Moto3 ore 9:00; Moto2 ore 10:20; MotoGP ore 12:00)

MotoGP 2024: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio d'Australia



Sabato 19 ottobre



Sprint MotoGP: dalle ore 5:30

Domenica 20 ottobre



Gara MotoGP: dalle ore 4:30

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: scopriamo il circuito di Phillip Island

Phillip Island è oggi una delle località più importanti nel mondo del motociclismo. La prima gara di moto si è svolta nel 1931, prima della costruzione della pista permanente, avvenuta nel 1956. La pista è stata ristrutturata poi a metà degli anni Ottanta e il Campionato Mondiale di motociclismo vi è tornato nel 1997. Da allora, la gara è sempre rimasta in calendario.

La gara della MotoGP di domenica 20 ottobre sarà di 27 giri, mentre la Sprint di sabato 19 ottobre sarà di 13 giri. Inoltre, la gara della Moto2 sarà composta da 23 giri e quella della Moto3 da 21 giri.