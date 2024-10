MotoGP | Espargaro: “Non diamo il giusto valore a quello che fanno Martin e Bagnaia”

Quest’anno il centro dell’attenzione sembra essere stato su tutto tranne che sull’incredibile battaglia per il titolo tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, campione e vicecampione in carica rispettivamente. Il campionato è iniziato con gli occhi puntati sul team Gresini, facendo scommesse su fino a che punto Marc Marquez potesse essere nuovamente una minaccia in sella a una Ducati.

Superato il primo entusiasmo per il #93, la maggior parte del rumore si è concentrato sul mercato piloti, sempre con il catalano al centro dell’attenzione, anche se ci sono state operazioni importanti. Tra il valzer dei team e i dibattiti impossibili da risolvere, Bagnaia e Martin si sono scambiati colpi fino all’ultima tripletta dell’anno, che comincia questo venerdì a Phillip Island e che li porterà in Thailandia e in Malesia, prima di disputare l’ultimo assalto a Valencia.

Il piemontese e il madrileno sono separati da soli 10 punti, una cifra irrisoria se teniamo in conto che ne sono stati assegnati 592 e ne rimangono ancora 148 da assegnare. Martin ha recuperato la leadership ad Aragon e, da allora, ha potuto gestire il margine a suo favore. Se teniamo in conto che fino ad ora ci sono stati fino a cinque cambiamenti in vetta alla classifica, l’ultimo poker di gare si presenta esplosivo.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Per tutto questo e, soprattutto, per il livello guida che stanno avendo i due candidati al titolo, Aleix Espargaro non comprende come possa esserci una parte di appassionati che si concentra su qualunque cosa che non sia la lotta tra i due piloti Ducati, l’ufficiale e l’alfiere Pramac.

“Lo dico a ogni gara. Non diamo sufficiente valore a quello che stanno facendo Martin e Bagnaia”, sostiene il pilota Aprilia, che disputa le sue ultime quattro gare come pilota a tempo pieno, prima di passare al ruolo di tester Honda. “Non so perché, non sono mediatici come Marc Marquez e Valentino Rossi, ma il livello attuale di Jorge e Pecco in pista è incredibile! Ti fanno rivedere le gare per analizzare tutto quello che fanno”, conclude il pilota di Granollers.