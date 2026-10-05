Cambio al vertice di HRC: Watanabe va in pensione. Dal 2027 il nuovo presidente sarà Yasuda

HRC cambia. Anzi, cambierà a partire dal 1 gennaio 2027. Koji Watanabe, attuale presidente e amministratore delegato di Honda Racing Corporation (HRC), a fine anno lascerà l'incarico perché andrà in pensione. Il suo successore sarà Keiichi Yasuda, attuale vice presidente esecutivo di HRC.

L'obiettivo di questo cambiamento al vertice di HRC è una rotazione programmata del personale, finalizzata a rafforzare la struttura manageriale in risposta alla trasformazione globale e ad accelerare l'espansione delle attività per la prossima generazione.

HRC ha annunciato oggi il cambio che avverrà all'inizio del prossimo anno tramite un comunicato stampa, che recita così:

"Honda Racing Corporation (HRC) annuncia la nomina del nuovo Presidente e CEO. Koji Watanabe, attualmente Presidente e CEO, lascerà l'incarico con effetto dal 1° gennaio 2027. A succedergli sarà Keiichi Yasuda, attuale Executive Vice President e Representative Director, che assumerà il ruolo di nuovo Presidente e CEO di HRC".

Dall'assunzione, nel 2020, degli incarichi di Operating Officer, Chief Officer for Brand and Communication Operations e General Manager della Corporate Communications Division presso la sede centrale di Honda, Watanabe ha guidato le strategie di branding e comunicazione di Honda, comprese le attività nel motorsport.

Nel 2022 ha assunto la carica di Presidente e CEO di HRC, guidando le attività sportive di Honda per un totale di circa sei anni.

Il suo successore, Yasuda, è entrato in Honda spinto dalla sua ammirazione per la cultura Honda e per le competizioni motociclistiche, con il desiderio di lavorare nella divisione vendite motociclistiche o presso HRC ad Asaka.

Ha iniziato la sua carriera nelle risorse umane presso la sede centrale di Honda e, da allora, ha maturato una vasta esperienza nell'ambito delle risorse umane, ricoprendo anche il ruolo di presidente di alcune società controllate locali nel settore motociclistico in Asia, realizzando una delle sue ambizioni di lunga data.

Più recentemente, in qualità di Operating Officer e Head of Human Resources Unit — il ruolo di vertice della divisione Risorse Umane di Honda — ha lavorato allo sviluppo della gestione del capitale umano. Nell'aprile di quest'anno è stato nominato Executive Vice President e Representative Director di HRC.

Koji Watanabe, dopo l'annuncio della sua pensione, ha dichiarato: "È stato un onore ricoprire il ruolo di Presidente di HRC al fianco di colleghi straordinari», afferma Watanabe. «Nel 2020, quando sono diventato responsabile delle attività e della comunicazione legate al motorsport in qualità di Chief Officer for Brand and Communication Operations di Honda, ho avviato il progetto per integrare lo sviluppo delle competizioni automobilistiche all'interno di HRC".

"In precedenza, HRC era una società dedicata alle competizioni motociclistiche, e ho integrato al suo interno anche le attività automobilistiche. Nel 2022 ho assunto la presidenza della nuova HRC, unificando le attività sportive motociclistiche e automobilistiche".

"Da allora, abbiamo deciso il nostro ritorno in F1, ampliato la nostra struttura globale dedicata al motorsport riorganizzando HPD negli Stati Uniti in HRC US e creando HRC UK, e lavorato alla costruzione del brand globale HRC".

"Nei tre mesi rimanenti del mio mandato come Presidente, continuerò a dare il massimo, puntando alla vittoria fino alla fine".

Keiichi Yasuda, il quale diverrà nuovo presidente e amministratore delegato di HRC dal primo giorno del 2027, ha aggiunto: "Considero mia missione raccogliere e preservare saldamente le solide basi costruite da Watanabe», afferma Yasuda. «Farle evolvere ulteriormente, unire tutti verso un unico obiettivo — vincere nelle competizioni — e rendere HRC ancora più forte".

"Sfruttando la mia esperienza manageriale come presidente di società locali all'estero e il mio background nelle risorse umane, mi concentrerò sugli investimenti nelle persone e sul rafforzamento della nostra organizzazione con l'obiettivo di raggiungere la vittoria".

"Dedicherò tutte le mie energie alla costruzione di una HRC le cui sfide sappiano coinvolgere i nostri stakeholder e gli appassionati di motorsport, affinché possiamo condividere insieme l'emozione della vittoria".