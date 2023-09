F1 | Verstappen svela il casco speciale per il GP del Giappone

Max Verstappen ha alcuni appuntamenti fissi nel corso della stagione di Formula 1 in cui presentare edizioni speciali del suo casco. Il Gran Premio del Giappone è ormai da anni una di queste.

Il 2 volte campione del mondo di Formula 1 correrà in questo fine settimana con un casco speciale, sempre realizzato dalla Schuberth, ma con una livrea diversa dal solito, ispirata al Sol Levante come dedica speciale a un paese che nella carriera di Max ha avuto un ruolo cruciale. E per più motivi.

In Giappone, Max ha svolto la sua prima sessione di prove libere al volante di una monoposto. E' accaduto all'edizione 2014 dell'evento di Suzuka, quando fece il suo esordio al volante della Toro Rosso STR9 all'età di 17 anni e 3 giorni.

Non è tutto, perché sempre in Giappone è riuscito a conquistare matematicamente il suo secondo titolo iridato di Formula 1 della carriera. E' accaduto lo scorso anno, dopo una serie di vittorie che lo portò a staccare Charles Leclerc e a portare a casa il titolo che oggi è visibile nella parte retrostante del suo casco, con la presenza di 2 stelle.

L'elmetto che l'olandese indosserà nel fine settimana è molto semplice. Avrà base completamente bianca, rifinito da filamenti rossi che ricordano il disegno originale del casco che abitualmente indossa. Sulla calotta resta il leone, simbolo che lo contraddistingue, ma questo fine settimana sarà tutto rosso. L'effetto cromatico regala una riproduzione della bandiera giapponese.

"Sveliamo un altro casco speciale. Giappone: per me è un posto con ricordi molto speciali. Ho fatto la mia prima sessione in Formula 1 e fu un'esperienza tosta. Chiaramente ho sempre avuto una relazione piuttosto speciale con quella nazione", ha spiegato in un breve video Max Verstappen.

"Poi lo è perché Honda è da tanti anni con noi e perché a Suzuka ho vinto il mio secondo titolo iridato. Insomma, è un posto in cui ho tanti ricordi speciali ed è per questo che è un posto perfetto per avere un casco speciale".

Verstappen è entrato più nel dettaglio del suo casco per Suzuka. Ha raccontato l'effetto cromatico che voleva ottenere con la nuova scelta di colori e ha rivelato anche l'aggiunta di un nuovo sponsor sulla parte anteriore del casco, appena sotto la visiera.

"Come potete vedere c'è tanto bianco. Ma sulla calotta c'è il leone rosso, in modo tale da rappresentare la bandiera giapponese. E un'altra cosa molto interessante è anche un logo differente. Ho EA Sports sulla mentoniera per il lancio di un nuovo videogioco che sarà lanciato molto presto", ha concluso l'olandese.

Casco di Max Verstappen, Red Bull Racing, GP del Giappone Photo by: Red Bull Racing