F1 | Pirelli: nelle libere di Suzuka sarà provata la C2 2024

Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 previsto per questo fine settimana offrirà uno scampolo di Mondiale 2024. Pirelli ha portato a Suzuka una nuova mescola C2 (che nel weekend nipponico sarà considerata 'Medium') in vista della prossima stagione.

Nella giornata di venerdì, dunque nei primi due turni di prove libere di Suzuka, i team avranno l'opportunità di provare in pista la mescola che Pirelli ha intenzione di omologare per la prossima stagione di Formula 1.

Si tratta di una gomma che, a detta dei vertici della Casa milanese, sarà in grado di garantire un grip maggiore rispetto a quella in utilizzo in questa stagione. Avrà così una collocazione più equa tra la C1 e la C3.

"Il venerdì di questo Gran Premio offrirà a tutte le squadre la possibilità di testare una nuova versione della mescola C2, con l’obiettivo di omologarla per la prossima stagione", ha confermato Mario Isola, responsabile della divisione motorsport di Pirelli.

"Questa evoluzione dovrebbe fornire più grip rispetto all’attuale C2, posizionandosi così più correttamente tra C1 e C3".

Pneumatici Pirelli Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Per fare in modo di non andare a intaccare la preparazione di qualifiche e gara, Pirelli metterà a disposizione dei team due set di gomme supplementari rispetto ai 13 set garantiti per le prime due sessioni di libere in un normale fine settimana di gara.

"Ogni pilota avrà due set di gomme supplementari rispetto ai tradizionali 13 treni, da utilizzare nelle prime due sessioni di prove libere", ha proseguito Isola.

Quello di Suzuka non sarà un test irripetibile. Già al Gran Premio del Messico, previsto nel fine settimana che va dal 27 al 29 ottobre, Pirelli ripeterà la stessa prova nei primi due turni di libere.

In quell'occasione, però, i team potranno scendere in pista non provando la C2 2024, ma la C4, ossia la seconda mescola più morbida della gamma Pirelli della prossima stagione. Le modalità di test saranno le stesse che verranno utilizzate a Suzuka in questo fine settimana.

"Questo test fa parte di un programma di sviluppo definito nelle scorse settimane in vista del 2024 e proseguirà – per quanto riguarda l’attività in pista in occasione del Gran Premio del Messico quando, con analoghe modalità, si potrà provare un’evoluzione della mescola C4", ha concluso il responsabile della sezione motorsport di Pirelli.