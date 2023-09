F1 | AlphaTauri: Tsunoda e Ricciardo a un passo dal rinnovo

Nel corso del weekend di Suzuka è atteso l’annuncio dei due piloti che saranno al via con l’AlphaTauri nella stagione 2024. La decisione di ufficializzare i programmi nel fine settimana del Gran Premio del Giappone non è casuale, poiché arriverà la conferma dell’idolo di casa Yuki Tsunoda.

Per il ventitreenne giapponese si tratta del terzo rinnovo con AlphaTauri, arrivato al termine di una stagione nella quale il prolungamento del contratto era tutt’altro che scontato. L’arrivo in squadra di Daniel Ricciardo, insieme al successivo esordio di Liam Lawson, ha creato uno scenario nel quale nessuno tra tutti i candidati ha avuto la certezza di essere al via nel prossimo campionato mondiale di Formula 1.

Al fianco di Tsunoda è atteso Ricciardo. Dopo il rientro a tempo pieno nel Gran Premio d’Ungheria (al posto del silurato Nyck De Vries) per Daniel c’è stato lo stop forzato a partire dal weekend di Zandvoort, ed il suo rientro sembra essere sempre più orientato vero il GP di Austin piuttosto che nella precedente tappa in Qatar. L’assenza, abbinata al brillante esordio di Lawson, ha fatto sorgere dei dubbi in merito al suo futuro, ma Ricciardo sarà regolarmente al via del prossimo mondiale.

Liam Lawson, AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool

Lawson si avvia a tornare ancora in panchina, ma considerando la velocità con cui il responsabile dei piloti Helmut Marko ha più volte rivisto le sue valutazioni, non è detto il neozelandese nel 2024 sarà destinato a seguire tutti i Gran Premi dai box.

Lawson finora ha svolto un ottimo lavoro, conquistando domenica scorsa a Singapore i suoi primi punti in Formula 1, ed avrà comunque a disposizione il weekend di Suzuka (e molto probabilmente quello di Losail) per lanciare un ulteriore segnale, non solo in direzione AlphaTauri…