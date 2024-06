F1 | Verstappen: "Ho avuto anche una buona scia, ma non è bastata"

Questo fine settimana lo abbiamo visto tribolare più che in altre occasioni, ma ancora una volta Max Verstappen è arrivato ad un soffio dall'impresa quando era il momento di fare sul serio. Il pilota della Red Bull ha mancato la pole position del Gran Premio di Spagna per appena 20 millesimi, inchinandosi ad un Lando Norris che si è detto convinto di aver fatto un giro perfetto per piazzare la sua McLaren in pole position.

Viste le premesse, anche uno abituato a stare sempre davanti a tutti come lui ha preso di buon grado il risultato del sabato di Barcellona, che lo lascia nella condizione di andare a caccia della vittoria domani, quando si assegneranno i punti.

"In qualifica sono riuscito a mettere tutto insieme in maniera più positiva. Per tutto il weekend abbiamo faticato a trovare un bilanciamento connesso con tutta la vettura, quindi sono stato piuttosto contento delle qualifiche", ha detto Verstappen al parco chiuso al microfono di Marc Gené.

"Sono riuscito anche ad avere una buona scia da Checo (il compagno Perez) per estrarre tutto il potenziale, ma purtroppo non è bastato. Però possiamo essere contenti della nostra prestazione odierna, perché è tutto aperto per domani in gara", ha aggiunto.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren F1 Team Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Il tre volte campione del mondo ha assicurato però che il gioco di squadra con il suo compagno di box non era stato programmato: "La scia è stata casuale, non sapevo neanche dove fosse Checo, poi mi hanno detto dov'era e ho cercato di approfittarne".

In qualifica sono cambiate anche le condizioni climatiche, con la temperatura che è stata abbassata dall'arrivo delle nuvole: "Penso che sia stato tutto un po' più divertente nelle qualifiche, anche se poi ad un certo punto è cambiato il vento e probabilmente ci ha reso la vita un pochino più difficile nella Q3. Nel complesso però è stata un'altra bella prestazione in qualifica".

Infine, gli è stato domandato se gli dia più gusto dominare come lo scorso anno o doversela sudare con gli avversari come oggi: "Alla fine non è mai facile fare la pole, perché sei sempre in battaglia con te stesso. Però ora ci sono molti più team davanti e questo è ottimo per la Formula 1 in generale. Quando siamo così vicini a lottarci la pole position, credo che sia sempre molto bello da vedere".