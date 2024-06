F1 | Paura nel paddock di Barcellona: incendio nell'hospitality McLaren

L'hospitality della McLaren al Gran Premio di Spagna è stata evacuata sabato mattina a causa di un principio d'incendio nella cucina.

Prima dell'ultima sessione di prove libere per la gara di questo fine settimana a Barcellona, una schiera di addetti alla sicurezza si è precipitata nel paddock per intervenire su un incendio scoppiato sul retro di quello che è noto come McLaren Team Hub.

Sembra che l'incendio sia scoppiato nell'area sopra la cucina e che possa aver coinvolto l'impianto elettrico.

L'incidente ha indotto il personale del motorhome a evacuare il personale del team, gli ospiti, i media e i piloti Lando Norris e Oscar Piastri, che sono stati visti nel paddock mentre osservavano ciò che accadeva.

Quando è scoppiato l'incendio, Mario Isola, responsabile Pirelli per la F1, che è un paramedico part-time, è stato uno dei primi ad arrivare sul posto insieme ad altri operatori dell'azienda di pneumatici che hanno portato gli estintori.

Allarme incendio nel Hospitality della McLaren Foto di: Jon Noble

Poco dopo sono intervenute diverse autopompe, con i pompieri che si sono precipitati nel camper con le manichette per domare l'incendio. Sono intervenute anche le ambulanze.

Con l'incendio scoppiato rapidamente, non è chiaro se l'incidente avrà un impatto sui preparativi della McLaren per l'ultima sessione di prove libere, visto che l'equipaggiamento di Norris e Piastri viene normalmente tenuto in quell'area.

Tuttavia, i piloti e i membri della squadra sono stati visti prepararsi come al solito poco dopo l'inizio delle FP3, con la maggior parte dei team che non aveva fretta di unirsi all'azione e scendere in pista mentre era già scattato il semaforo verde.

Un breve comunicato della McLaren ha dichiarato che il personale della squadra è uscito sano e salvo dall'incidente.

"Questa mattina abbiamo evacuato l'unità di hospitality del paddock del Team Hub in seguito a un allarme incendio; il team è stato evacuato in sicurezza mentre i vigili del fuoco locali si occupano del problema", ha dichiarato un portavoce del team.

Il Gran Premio di Spagna non è nuovo ad incidenti legati ad incendi: nel 2012, il box della Williams è stato avvolto dalle fiamme dopo che il carburante ha preso fuoco dopo la vittoria di Pastor Maldonado.