F1 | Rimpianto Max: era da prima fila ma un guasto al motore termico ha mandato in tilt PU e batteria

Un disastro. Due parole che riassumono con estrema chiarezza il pensiero e il rammarico di Max Verstappen per un ottavo posto che non soddisfa nessuno, soprattutto perché oggi c’era davvero il potenziale per puntare alla prima fila e giocarsi il ruolo di seconda forza contro Ferrari e McLaren. Già ieri la Red Bull aveva mostrato una buona consistenza, riuscendo a inserirsi nel gruppo di testa.

Gli aggiornamenti sembravano funzionare: la macchina non mostrava particolari problemi di bilanciamento e lo stesso Max era soddisfatto, perché già dalle libere il team era riuscito a trovare un buon equilibrio. Su piste di questo tipo, caratterizzate da curve lente e ripartenze, come si è visto anche in Austria, a Monaco e in Canada, la RB22 spesso riesce a esprimere il meglio, confermandosi competitiva.

Pur continuando a lottare con le altezze da terra, un tema sempre delicato su un circuito cittadino, e pur soffrendo la carenza di velocità di punta sui rettilinei già emersa in altri appuntamenti, c’era comunque la consapevolezza di dover capitalizzare le buone sensazioni delle libere. L’obiettivo era quantomeno mettersi alle spalle un’irraggiungibile Mercedes come seconda forza e restare pienamente in corsa per il podio.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Joe Portlock / Getty Images

Eppure, tutto si è improvvisamente sgretolato in qualifica. In primis, vi era l’idea di provare a sfruttare la scia per compensare il gap sugli allunghi, come fatto in tre occasioni in FP3 dove aveva ben funzionato, cosa che poi non è avvenuta, ma a complicare davvero le cose sono stati i problemi con la Power Unit.

Già a Madrid il fatto di non poter gestire bene l’erogazione dell’energia aveva tolto a Max la possibilità di lottare per la prima fila. Qui il copione è cambiato, ma non la sostanza: all’improvviso sono iniziati a mancare decimi anche rispetto al compagno di squadra. I problemi sono emersi già in Q1 e hanno una causa particolare. Il calo di potenza del motore ha infatti mandato in crisi anche la batteria, creando un effetto domino che ha compromesso la qualifica.

“In Q1 abbiamo visto subito che c’era un problema. Ovviamente, in quel momento pensi ancora se il motore magari è troppo caldo o troppo freddo. Tutto è possibile, perché ormai è tutto estremamente sensibile. Ma più tardi è diventato chiaro che avevamo davvero un problema del motore. È peggiorato sempre di più e in Q3 quel motore non funzionava praticamente più come doveva”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Senza supporto del motore termico, su una pista dove la batteria si usa soprattutto nella prima parte dei rettilinei, le velocità di punta sono iniziate a calare e questo è il problema: in quel caso, l’MGU-K lavora in modo sbagliato e non solo ricarica male, ma spende più energia del dovuto dove non dovrebbe, tanto che nell'ultimo run Verstappen ha perso più di tre decimi da Hadjar solo sul rettilineo finale.

“La velocità di punta continuava a calare. Nel secondo giro della Q3 la batteria non si ricaricava, ma era ovviamente perché il motore endotermico aveva un problema. Questo provoca tanti misfire e molti altri inconvenienti, mandando completamente in confusione il sistema”, ha aggiunto Verstappen. Il guasto con la ricarica si era già verificato in Q2, ma è poi peggiorato nell’ultima manche.

“Quando sei così lento sui rettilinei, ovviamente usi più batteria in uscita dalle curve per cercare di compensare. Di conseguenza, in certi punti entri in superclipping, e il clipping è piuttosto aggressivo”, ha poi aggiunto Max, spiegando che, dai dati, perdeva circa mezzo secondo dalla vettura di Hadjar.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

In Q3, per cercare di scaldare le gomme, Red Bull ha provato una strategia simile a quella di Russell, imbarcando più benzina per fare tre tentativi, ma i problemi con la Power Unit a cascata hanno generato ulteriori difficoltà anche nello sfruttare la tattica scelta. A confermarlo è il fatto che il miglior crono di Verstappen in Q3 sia più alto di quello registrato nella manche precedente.

“In Q3, nel mio secondo giro, in uscita dall’ultima curva la mia batteria non è andata al 100%, quindi ho dovuto abortire quel giro. Poi gomme troppo fredde perché non hai la velocità che ti serve, non hai la potenza che ti serve. Quando ho provato il mio ultimo giro, senza potenza, le gomme troppo fredde, la bandiera gialla”.

In effetti, a conti fatti, Verstappen in Q3 ha fatto solo due giri, perché in quello centrale la batteria non si è ricaricata come avrebbe dovuto prima di lanciarsi, e ciò lo ha lasciato con un chiaro gap di potenza sia sul rettilineo di partenza sia su quello successivo, costringendolo ad abortire il giro. A ciò si aggiunge anche un altro problema.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Trovandosi fuori sincrono con gli altri piloti e dovendo cercare di ricaricare la batteria per avere un buon livello di ibrido, Max non è riuscito a scaldare a dovere le gomme su una pista dove è già molto difficile, e ciò ha complicato notevolmente l’ultimo giro, oltre ai già citati problemi con la Power Unit che sono costati diversi decimi.

È da qui che nasce il rammarico di Verstappen, perché con una Red Bull competitiva, su una pista a lei potenzialmente amica e dove non emerge in modo così netto quella carenza di carico che, invece, l’ha penalizzata altrove, l’ottavo posto non fa felice nessuno, ancor di più dato che c’era la consapevolezza di poter ambire alla prima fila sfruttando l’incidente di Andrea Kimi Antonelli.

“È un peccato. Sono stato felice per tutto il weekend con la vettura, abbiamo fatto un buon lavoro, poi arriva un disastro in qualifica. Sono problemi fuori dal mio controllo, ma è un po’ lo specchio di questa stagione. Guardando al tempo di George, chiaramente non avremmo avuto il passo per la pole. Ma dietro di lui c’è un gap piuttosto grande e ci saremmo dovuti inserire lì piuttosto facilmente, ma quando hai così tanti problemi non meriti di essere lì, bisogna essere più consistenti”.

In ottica di domani, ci sarebbe la possibilità di montare un vecchio motore già nel pool senza penalità. Sarà una lunga notte per i tecnici di Milton Keynes, alla ricerca del problema che ha fermato Verstappen per capire se sarà necessario sostituire l’unità oppure restare su questa nel caso sia solo un guasto al software da correggere prima della corsa.