F1 | Max Verstappen sfiderà Valentino Rossi: correrà con una GT3 a Portimao

Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

WRC | Rally Italia Sardegna, PS1: Solberg subito in testa nel poker Toyota

WRC
WRC
Rally d'Italia
WRC | Rally Italia Sardegna, PS1: Solberg subito in testa nel poker Toyota

F1 | Cadillac rallentata da problemi di usura. Bottas: “A Baku gli ammortizzatori hanno smesso di funzionare”

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Cadillac rallentata da problemi di usura. Bottas: “A Baku gli ammortizzatori hanno smesso di funzionare”

Ocon e l'addio alla Haas: "Non è per le prestazioni e merito la F1". Ma per Komatsu non basta ed era ora di cambiare

Formula 1
Formula 1
Bahrain
Ocon e l'addio alla Haas: "Non è per le prestazioni e merito la F1". Ma per Komatsu non basta ed era ora di cambiare

F1 | Sepang in salita per Hadjar e Lindblad: saranno penalizzati per la sostituzione di componenti delle PU

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Sepang in salita per Hadjar e Lindblad: saranno penalizzati per la sostituzione di componenti delle PU

"Se guardassi le gare in TV, sentirei di poter fare meglio degli altri": cosa ha spinto Alonso a restare in F1

Formula 1
Formula 1
Bahrain
"Se guardassi le gare in TV, sentirei di poter fare meglio degli altri": cosa ha spinto Alonso a restare in F1

WEC | Pioggia e sole nei due giorni di test a Silverstone per la Ford LMDh

WEC
WEC
WEC | Pioggia e sole nei due giorni di test a Silverstone per la Ford LMDh

F1 | Russell 'boccia' Imola: "La adoro, ma non ha il carattere giusto per chiudere il Mondiale"

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Russell 'boccia' Imola: "La adoro, ma non ha il carattere giusto per chiudere il Mondiale"

MotoGP | Acosta: "Vincere due volte di fila non sarebbe una sorpresa. Se si presenterà un'opportunità, ci saremo"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Acosta: "Vincere due volte di fila non sarebbe una sorpresa. Se si presenterà un'opportunità, ci saremo"
Ultime notizie
Formula 1 Bahrain

F1 | Max Verstappen sfiderà Valentino Rossi: correrà con una GT3 a Portimao

Max ha confermato la sua presenza a Portimao, sede del prossimo appuntamento del GT World Challege. Correrà con una Mercedes del Verstappen Racing e sfrutterà la pausa tra le due triplette di Formula 1.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Fra pochi giorni, Portimao si troverà a essere un palcoscenico ancora più prestigioso del solito. Non solo ospiterà la gara del GT World Challenge Endurance, ma vedrà correre insieme, per la prima volta in assoluto, due leggende del motorsport: Max Verstappen e Valentino Rossi.

L'evento, che è in programma dal 16 al 18 ottobre, si terrà proprio nel fine settimana di pausa di Formula 1. Max Verstappen sarà reduce dalla tripletta attualmente in svolgimento (Baku, Bahrain in Malesia e Singapore) e quella successiva che invece sarà svolta nel continente americano tra Austin, Messico e Brasile. Tra le due ci sarà una settimana di pausa e l'olandese - invece di passarla a casa - si metterà ancora in gioco al volante della Mercedes AMG GT3 del suo team proprio sulla pista portoghese.

Sarà la prima partecipazione del quattro volte campione del mondo di F1 alla serie GT World Challenge organizzata da SRO e lo vedrà affrontare direttamente la leggenda della MotoGP Valentino Rossi, che correrà nella stessa categoria Pro per il team WRT, supportato ufficialmente da BMW.

Verstappen ha confermato la sua partecipazione alla gara GT3, la prima da quando ha preso parte alla 24 Ore del Nürburgring a maggio, alla vigilia del Gran Premio del Bahrain di questo fine settimana in Malesia.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon, Lucas Auer

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon, Lucas Auer

Foto di: Marc Fleury

La sorprendente partecipazione è stata resa possibile da una modifica dell’ultimo minuto al calendario del World Endurance Championship, che ha reso indisponibili i piloti titolari di Verstappen Racing, Jules Gounon e Daniel Juncadella, per il concomitante appuntamento finale del GTWCE. Nello stesso fine settimana, Gounon e Juncadella saranno impegnati rispettivamente con Alpine e Genesis nella 6 Ore di Barcellona.

"So che due dei tre piloti della line up non ci saranno. Serve che corrano altri due piloti e io non vedo l'ora di correre. Chiaramente sarei stato molto contento che avessero corso i miei piloti regolari, ma il calendario a volte ha dei cambiamenti. E va bene. Mi piace molto Portimao, mi piace davvero tanto il Portogallo. Dunque cercheremo di avere un buon fine settimana".

"Saranno sicuramente 7 settimane molto impegnative. Ma le faremo e me le godrò. Vediamo cosa sarà in grado di fare". 

L'apparizione di Max nel GT World Challenge sarà probabilmente uno dei passi del suo percorso con le GT3. Nel 2027, infatti, il 4 volte campione del mondo di Formula 1 dovrebbe provare di nuovo a correre alla 24 Ore del Nurburgring dopo avere perso la vittoria quest'anno a causa di un problema meccanico nelle fasi finali. Inoltre, l'intenzione di Max è sempre quella di trovare modo e tempo di correre alla 24 Ore di Spa-Francorchamps.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Ferrari, Hamilton difende Vasseur ma ogni sua parola continua a far discutere
Prossimo Articolo F1 | Russell 'boccia' Imola: "La adoro, ma non ha il carattere giusto per chiudere il Mondiale"

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

WRC | Rally Italia Sardegna, PS1: Solberg subito in testa nel poker Toyota

WRC
WRC
Rally d'Italia
WRC | Rally Italia Sardegna, PS1: Solberg subito in testa nel poker Toyota

F1 | Sepang in salita per Hadjar e Lindblad: saranno penalizzati per la sostituzione di componenti delle PU

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Sepang in salita per Hadjar e Lindblad: saranno penalizzati per la sostituzione di componenti delle PU

F1 | Russell 'boccia' Imola: "La adoro, ma non ha il carattere giusto per chiudere il Mondiale"

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Russell 'boccia' Imola: "La adoro, ma non ha il carattere giusto per chiudere il Mondiale"
More from
Max Verstappen

F1 | Rimpianto Max: era da prima fila ma un guasto al motore termico ha mandato in tilt PU e batteria

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | Rimpianto Max: era da prima fila ma un guasto al motore termico ha mandato in tilt PU e batteria

F1 | Red Bull e Max sorridono: le novità funzionano e la RB22 risponde bene. Ora va domata la trappola dossi

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | Red Bull e Max sorridono: le novità funzionano e la RB22 risponde bene. Ora va domata la trappola dossi

F1 | Red Bull: la RB22 snellisce le fiancate e cerca di dimagrire anche con il peso

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | Red Bull: la RB22 snellisce le fiancate e cerca di dimagrire anche con il peso
More from
Red Bull Racing

F1 | "Ha alzato l'asticella, non solo per la velocità": cosa ha impressionato Red Bull nel ritorno di Hadjar a Baku

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | "Ha alzato l'asticella, non solo per la velocità": cosa ha impressionato Red Bull nel ritorno di Hadjar a Baku

F1 | Red Bull, un rimpianto grande un decimo. Mekies: “Avremo altre occasioni"

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | Red Bull, un rimpianto grande un decimo. Mekies: “Avremo altre occasioni"

McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Caratteristica
Formula 1
Caratteristica
Formula 1
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie

WRC | Rally Italia Sardegna, PS1: Solberg subito in testa nel poker Toyota

WRC
WRC WRC
Rally d'Italia
WRC | Rally Italia Sardegna, PS1: Solberg subito in testa nel poker Toyota

F1 | Cadillac rallentata da problemi di usura. Bottas: “A Baku gli ammortizzatori hanno smesso di funzionare”

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain
F1 | Cadillac rallentata da problemi di usura. Bottas: “A Baku gli ammortizzatori hanno smesso di funzionare”

Ocon e l'addio alla Haas: "Non è per le prestazioni e merito la F1". Ma per Komatsu non basta ed era ora di cambiare

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain
Ocon e l'addio alla Haas: "Non è per le prestazioni e merito la F1". Ma per Komatsu non basta ed era ora di cambiare

F1 | Sepang in salita per Hadjar e Lindblad: saranno penalizzati per la sostituzione di componenti delle PU

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain
F1 | Sepang in salita per Hadjar e Lindblad: saranno penalizzati per la sostituzione di componenti delle PU