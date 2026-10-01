F1 | Max Verstappen sfiderà Valentino Rossi: correrà con una GT3 a Portimao

Fra pochi giorni, Portimao si troverà a essere un palcoscenico ancora più prestigioso del solito. Non solo ospiterà la gara del GT World Challenge Endurance, ma vedrà correre insieme, per la prima volta in assoluto, due leggende del motorsport: Max Verstappen e Valentino Rossi.

L'evento, che è in programma dal 16 al 18 ottobre, si terrà proprio nel fine settimana di pausa di Formula 1. Max Verstappen sarà reduce dalla tripletta attualmente in svolgimento (Baku, Bahrain in Malesia e Singapore) e quella successiva che invece sarà svolta nel continente americano tra Austin, Messico e Brasile. Tra le due ci sarà una settimana di pausa e l'olandese - invece di passarla a casa - si metterà ancora in gioco al volante della Mercedes AMG GT3 del suo team proprio sulla pista portoghese.

Sarà la prima partecipazione del quattro volte campione del mondo di F1 alla serie GT World Challenge organizzata da SRO e lo vedrà affrontare direttamente la leggenda della MotoGP Valentino Rossi, che correrà nella stessa categoria Pro per il team WRT, supportato ufficialmente da BMW.

Verstappen ha confermato la sua partecipazione alla gara GT3, la prima da quando ha preso parte alla 24 Ore del Nürburgring a maggio, alla vigilia del Gran Premio del Bahrain di questo fine settimana in Malesia.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon, Lucas Auer Foto di: Marc Fleury

La sorprendente partecipazione è stata resa possibile da una modifica dell’ultimo minuto al calendario del World Endurance Championship, che ha reso indisponibili i piloti titolari di Verstappen Racing, Jules Gounon e Daniel Juncadella, per il concomitante appuntamento finale del GTWCE. Nello stesso fine settimana, Gounon e Juncadella saranno impegnati rispettivamente con Alpine e Genesis nella 6 Ore di Barcellona.

"So che due dei tre piloti della line up non ci saranno. Serve che corrano altri due piloti e io non vedo l'ora di correre. Chiaramente sarei stato molto contento che avessero corso i miei piloti regolari, ma il calendario a volte ha dei cambiamenti. E va bene. Mi piace molto Portimao, mi piace davvero tanto il Portogallo. Dunque cercheremo di avere un buon fine settimana".

"Saranno sicuramente 7 settimane molto impegnative. Ma le faremo e me le godrò. Vediamo cosa sarà in grado di fare".

L'apparizione di Max nel GT World Challenge sarà probabilmente uno dei passi del suo percorso con le GT3. Nel 2027, infatti, il 4 volte campione del mondo di Formula 1 dovrebbe provare di nuovo a correre alla 24 Ore del Nurburgring dopo avere perso la vittoria quest'anno a causa di un problema meccanico nelle fasi finali. Inoltre, l'intenzione di Max è sempre quella di trovare modo e tempo di correre alla 24 Ore di Spa-Francorchamps.