F1 | Red Bull e Max sorridono: le novità funzionano e la RB22 risponde bene. Ora va domata la trappola dossi

Red Bull è arrivata a Baku con un pacchetto di aggiornamenti consistente, destinato a rappresentare l’ultimo vero step evolutivo della stagione. Il team ha infatti già iniziato a spostare il focus dello sviluppo sul 2027, anche per una questione di budget dopo la mole di novità introdotte nella prima parte dell’anno per correggere i limiti della RB22.

A confermarlo è stato anche il Team Principal della Red Bull, Laurent Mekies, che ha spiegato come una parte significativa delle risorse sia già stata dirottata sulla vettura del prossimo anno. Questo, però, non significa che il team abbia rinunciato agli obiettivi per il finale di stagione, inclusa quella vittoria che non è ancora arrivata.

Non è un segreto che sin dall’inizio dell’anno, anche rispetto alla “cugina” Racing Bulls, alla Red Bull manchi qualcosa in termini di velocità di punta. Durante la conferenza stampa di oggi, però, Mekies ha ribadito come la vittoria resti un obiettivo concreto. Certo, lottare contro queste Mercedes appare un’impresa complicata, ma le indicazioni raccolte oggi, al di là del distacco dalla vetta, sono incoraggianti.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Di certo nessuno si aspettava di azzerare completamente il gap dalla vetta, ma per essere il primo giorno di libere, quello in cui spesso la Red Bull fatica più del previsto, le indicazioni arrivate dalla pista, anche da parte di Max Verstappen, sono incoraggianti. Il sorriso nasce dalla sensazione di poter restare nel mix per giocarsi il podio, soprattutto considerando che oggi la Mercedes è sembrata fuori portata.

Qui emergono due aspetti. Da una parte le novità sembrano funzionare come previsto, un segnale sempre incoraggiante quando si interviene su aree particolarmente sensibili della vettura. Dall’altra, al netto di qualche dettaglio ancora da affinare, il feeling riportato dai piloti è positivo, un elemento che a Milton Keynes non è mai del tutto scontato.

“È stata in realtà una giornata piuttosto positiva. Sono abbastanza soddisfatto della vettura. Dovremo affinare qualche dettaglio e cercare di trovare un po’ più di tempo sul giro, ma in generale è stato un buon inizio, con gli aggiornamenti che si comportano come ci aspettavamo”, ha detto Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Non è la prima volta che su piste di questo tipo, caratterizzate da curve lente e ripartenze, la Red Bull riesca a sorprendere, come si è visto in Canada, Monaco e Austria. Resta però un punto delicato da gestire: le altezze da terra. Anche se queste vetture non sono più a effetto suolo, trovare il giusto compromesso resta tutt’altro che semplice.

Già altrove, proprio in Canada, Verstappen si era lamentato di una vettura molto rigida che tende a saltellare nelle zone di frenata. Qui, per mantenere la monoposto il più vicina possibile all’asfalto sul lungo rettilineo e ridurre la resistenza, ci si scontra con le caratteristiche tipiche di un circuito cittadino. Nonostante parte del tracciato sia stata riasfaltata, restano diversi punti ricchi di dossi e, come lo stesso Max ha evidenziato nelle due sessioni di libere, il posteriore non ha sempre offerto una risposta convincente.

Si tratta di un’area sulla quale sarà necessario lavorare durante la notte, ma ciò che lascia il team con il sorriso è il fatto che le lamentele dei piloti riguardino soprattutto la gestione delle altezze da terra e non il bilanciamento della monoposto, che non è apparso né eccessivamente sottosterzante né sovrasterzante, cosa che altrove aveva pesato. Non a caso, nel secondo settore più guidato i riferimenti sono incoraggianti, anche più di Ferrari e McLaren, mentre inevitabilmente perde qualcosa sul dritto, il che potrebbe far pensare in ottica qualifica di giocare di squadra con le scie per sorprendere i rivali.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

È comunque un segnale importante, perché indica che non manca fiducia nell’affrontare le curve del castello. La priorità diventa quindi rendere la vettura più morbida sulle asperità, così da garantirle maggiore stabilità in frenata e nelle fasi in cui si torna sul gas. Un tema su cui il Direttore tecnico Pierre Waché non sembra particolarmente preoccupato, perché qui è meno impattante che altrove, ma toccare le altezze porta sempre un certo rischio per quella che è la finestra con cui lavora la vettura.

“È piuttosto positivo sia per quanto riguarda il bilanciamento della vettura sia per ciò che porta l’aggiornamento. C’è una buona correlazione con il simulatore sotto questo aspetto. Abbiamo ancora alcuni problemi sulla gestione delle altezze della macchina che stiamo cercando di risolvere, ma le principali lamentele arrivano da lì, non dall’upgrade né dal bilanciamento”, ha aggiunto Waché.

“Il problema principale è che dobbiamo assicurarci di rendere la vettura più stabile sulle asperità, soprattutto al posteriore, così che possa massimizzare il potenziale della macchina e, in particolare, quello aerodinamico”.