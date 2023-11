F1 | Russell, Ocon e Gasly penalizzati per impeding a Interlagos

Al termine delle qualifiche disputare ieri sul circuito di Interlagos, George Russell, Pierre Gasly e Esteban Ocon sono stati penalizzati di due posizioni sullo schieramento del Gran Premio di domenica. Il collegio dei commissari sportivi li ha sanzionati poiché “procedevano lentamente all'uscita dei box senza mantenersi il più a sinistra possibile”.

La FIA aveva comunicato alla vigilia del weekend che avrebbe permesso ai piloti di poter rallentare nella corsia d’uscita dai box ma solo a condizione che si mantenessero sul lato sinistro della pista, lasciando spazio alle vetture che sopraggiungevano alle loro spalle.

Nella sessione Q1 Russell ha rallentato, ma senza portarsi sul lato sinistro della corsia d’uscita, finendo con l’ostacolare il sopraggiungente Gasly, il quale si è subito lamentato via-radio con la squadra segnalando il problema.

Russell è incappato nella clausola specifica comunicata dalla FIA nelle note pre-gara, che specificava come “Al fine di evitare situazioni come quelle verificatesi in Messico, è consentito procedere lentamente all'uscita dei box per creare uno spazio prima di attraversare la linea SC2, a patto che il conducente rimanga il più a sinistra possibile per consentire agli altri conducenti di sfilare sul lato destro”.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Pierre Gasly, Alpine A523, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

“Russell non è rimasto completamente a sinistra – hanno spiegato i commissari sportivi - di conseguenza le auto che seguivano non sono state in grado di sorpassarlo. Ciò viola chiaramente la formulazione e lo spirito del punto 14 delle Note sull'Evento del Direttore di Gara”.

Gli steward hanno poi scoperto che sia Ocon che Gasly (entrambi alle spalle di Russell) si sono comportati esattamente come il pilota della Mercedes ostacolando Sergio Perez, incappando così nella stessa sanzione. Le due posizioni di penalità retrocedono Russell dal sesto all’ottavo posto (facendo guadagnare una posizione a Lando Norris e Carlos Sainz), mentre Ocon e Gasly scivolano rispettivamente in quattordicesima e quindicesima posizione.