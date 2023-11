F1 | Vasseur: "Buone qualifiche nonostante il box arretrato"

E' una Ferrari agli antipodi quella che esce dalle qualifiche del Gran Premio di San Paolo del Brasile, andate in scena questo pomeriggio al Carlos Pace di Interlagos.

Charles Leclerc è riuscito a firmare il secondo crono, alle spalle di Max Verstappen per poco meno di 3 decimi. Carlos Sainz, invece, è stato rallentato dalla tardiva uscita dalla corsia box, non andando oltre l'ottavo tempo per via del vento diventato impetuoso dopo 4 minuti dal via della Q3, proprio pochi istanti prima delle prime gocce di pioggia che hanno portato la direzione gara a esporre la bandiera rossa per far terminare anzitempo le qualifiche.

Al termine di queste, Frédéric Vasseur si è presentato ai microfoni di Sky Sport F1 per commentare le prove ufficiali del Brasile e la prima fila di Charles Leclerc, senza dimenticare di analizzare cosa invece è andato storto nel giro decisivo di Sainz.

"Leclerc ha fatto delle ottime qualifiche e anche nelle Libere 1 è spesso stato davanti. Le qualifiche di Sainz sono state un po' più difficili, soprattutto perché è partito troppo indietro per l'ultimo giro in Q3. In quel momento, quindi, ha trovato un vento molto forte, anche più intenso degli altri. E gli ultimi 3 che hanno lasciato la corsia dei box hanno anche gli ultimi 3 tempi".

"Quando vai bene hai sempre la sensazione che fare il risultato non sia così difficile. Ma abbiamo lavorato bene per salvare un set di Soft per la Sprint Shootout e ci siamo riusciti. Sicuramente il nostro è stato un buon inizio di fine settimana".

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Vasseur è entrato più nello specifico dei problemi riscontrati da Sainz nell'unico giro effettuato in Q3. Tutto nasce dalla posizione del box che ha la Ferrari, ossia praticamente all'ingresso della stessa al pari della Red Bull. Però Leclerc e Verstappen sono usciti tra i primi mentre, forse per differenziare le situazioni, Sainz e Perez sono usciti tra gli ultimi. Non è un caso che i due che condividono la stessa lingua, l'idioma spagnolo, abbiano faticato non poco, anche se per motivi differenti.

"Noi siamo all'ingresso della pit lane, e questo significa che siamo molto indietro con i nostri piloti. Dietro di noi ci sono solo Verstappen e Perez. Questo è il motivo per cui, credo, Perez sia rimasto ai box. A volte, poi, quando entri in pista troppo presto rischi poi di avere le gomme troppo fredde ed è una questione di trovare il giusto equilibrio. Quando sei così indietro nella corsia box c'è il pericolo di trovarsi tanti piloti davanti, perché sono più vicini all'uscita rispetto a noi. Alla fine, però, è andato tutto piuttosto bene".

In vista della gara domenicale, è difficile avere dati tangibili sul passo gara se si considera l'unica prova libera effettuata è stata fatta con un asfalto ancora 'green' e con temperature ben differenti da quelle viste questo pomeriggio.

"Per domenica non bisogna sottovalutare le Aston Martin. Già stamattina stavano andando bene e si sono confermate anche nelle qualifiche. Poi è vero, sono state avvantaggiate perché hanno trovato il vento più tardi di noi essendo uscite prima, ma non voglio sottovalutarle. Non saremo però i soli a insidiare Verstappen".

"E' difficile a oggi valutare i passi gara. Penso che la prima, vera simulazione di passo gara la vedremo domani nella Sprint Race. Sarà la vera occasione per avere un quadro più chiaro a tal proposito", ha concluso il team principal della Ferrari.