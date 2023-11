F1 | Leclerc: "Secondo posto sorprendente, ma c'era zero grip!"

La Ferrari brilla nel venerdì di San Paolo portando a casa un inatteso secondo tempo nelle qualifiche che hanno determinato la griglia di partenza del Gran Premio del Brasile, andate in scena oggi al Carlos Pace di Interlagos.

La Ferrari veniva da alcune gare in cui le scelte non si sono rivelate buone a tal punto da portare a casa risultati importanti, stavolta però le cose sono andate nel migliore dei modi soprattutto grazie all'ottima scelta di uscire tra i primi in Q3 e fare un buon tempo prima dell'arrivo di una pioggia torrenziale che ha costretto la direzione gara a esporre la bandiera rossa ben prima del termine delle prove ufficiali.

"E' sempre molto difficile prendere le giuste decisioni, ma oggi siamo riusciti a farle tutte e abbiamo davvero fatto tutto bene", ha dichiarato Leclerc al termine delle qualifiche.

Il monegasco ha confermato la sorpresa avuta dal secondo tempo in qualifica. A suo avviso la Ferrari sembrava già andare in maniera interessante nelle Libere 1, ma è evidente che la prima fila non fosse nelle idee del Cavallino Rampante prima di questo pomeriggio.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

"Il secondo posto è una bella sorpresa"; ha ammesso il 26enne di Monte-Carlo. "Per noi il fine settimana, almeno per ora, sta andando bene. Però oggi ho provato una cosa mai provata in carriera. Dalla curva 4 non c'era pioggia durante il mio ultimo tentativo, ma sembrava quasi che la pista fosse bagnata, era molto difficile controllare la macchina".

"In pista c'era zero aderenza, tanto vento, la macchina andava ovunque e abbiamo perso tantissimo, pensavo di rientrare alla fine del giro, però poi ho colto il secondo tempo ed è stata una gran bella sorpresa, davvero una giornata bizzarra per tutti oggi, ma sono felice della prima fila".

Ora il grande punto interrogativo sarà la gara di domenica. Con un solo turno di prove libere effettuato nessuno ha le idee chiare riguardo al passo gara. Inoltre il Carlos Pace ha un asfalto che porta a un degrado delle gomme accentuato.

"Non saprei riguardo alla gara, perché nei weekend con il Sabato Sprint c'è sempre un grosso interrogativo sul passo gara della domenica. Spero che vada bene e speriamo che non ci sia troppa pioggia sia domani che domenica", ha concluso Leclerc.