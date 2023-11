F1 | Sainz: “Siamo usciti troppo tardi, è un’opportunità persa”

Carlos Sainz non è riuscito ad andare oltre l’ottavo posto in qualifica, pagando un distacco di oltre un secondo e due decimi dal pole e di quasi un secondo tondo dal proprio compagno di squadra. Tuttavia, lo spagnolo del team del Cavallino non guarda tanto al gap dalle prime posizioni, bensì al contesto complessivo e a quella sensazione di non aver concretizzato quel potenziale che sentiva di avere.

Con l’abbassarsi delle temperature e l’aumento dell’intensità del vento, vi era solo una piccola finestra di tempo in cui registrare il crono decisivo, quei primi frangenti della Q3 in cui era fondamentale riuscire a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle per conquistare una buona posizione sulla griglia.

Tuttavia, dopo il quinto posto ottenuto in Q2, Carlos Sainz crede che la Ferrari abbia mancato un’opportunità, decidendo di uscire troppo tardi all’inizio dell’ultima manche. Infatti, il madrileno si è posizionato in ottava posizione nella fila che si era formata in pit lane, non solo alle spalle del suo compagno di casacca, ma anche di Lando Norris. La necessità di dover lasciare un gap per distanziarsi dagli avversari lo ha poi portato a perdere molto tempo, tanto che nel momento in cui Leclerc ha iniziato il suo giro, Sainz si trovava ancora in curva 12.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23

“Siamo stati sfortunati con il meteo, siamo state una delle ultime vetture a uscire dai box, con le gomme fredde, le temperature che sono calate, la pioggia in arrivo e l’aumento dell’intensità del vento, siamo stati semplicemente sfortunati oggi. Il passo in Q2 non era male. Ovviamente è deludente perché siamo usciti molto tardi e abbiamo perso un’opportunità”, ha spiegato Sainz al termine delle qualifiche, sottolineando la sua amarezza per il risultato odierno che lo costringerà a prendere il via del Gran Premio dalla quarta fila.

Per rimarcare il concetto, lo spagnolo ha anche sottolineato come i due piloti che sono usciti dopo di lui, ovvero Oscar Piastri e Sergio Perez, domenica occuperanno la nona e la decima posizione sullo schieramento, anche se vi è da segnalare che entrambi non hanno registrato un tempo a causa del testacoda del portacolori della McLaren: “Ero in ottava posizione nella coda per uscire e mi sono qualificato ottavo, chi era dietro di me ha finito in nona e decima posizione. Era chiaro che più si andava tardi, più era lenta la pista, non era l’ideale”, ha poi aggiunto l’alfiere del Cavallino.