MotoGP | Márquez: "Al venerdì si gestisce, da sabato si deve dare il massimo"

Marc Márquez potrà concentrare le proprie energie nell'ottenere un buon risultato nelle qualifiche di sabato mattina e poi sulle gare di Motegi, nel suo nuovo modo di affrontare i fine settimana di MotoGP, in cui punta a risparmiare energie.

Con l’infortunio al braccio destro che gli impone limiti fisici, lo spagnolo aveva già spiegato che l'intensità dei suoi sforzi sarebbe cresciuta strada facendo. Oggi ha comunque chiuso in vetta nella FP1 ed è stato il terzo più veloce a fine giornata, superato solo da Alex Márquez e Pedro Acosta, entrambi in grado di girare al di sotto del precedente record della pista.

L'alfiere della Ducati dalle Qualifiche di sabato potrà quindi dare il massimo, su una pista che sfoggia un asfalto nuovo rispetto allo scorso anno, prima incognita che ha comunque superato l’esame a pieni voti.

"Le sensazioni e l’aderenza sono buone; questo mette tutti sullo stesso piano - ha ammesso Márquez quando gli è stato chiesto del stato del fondo - Ora bisogna capire un po’ quali sono i limiti, perché questo favorisce le cadute".

Questo in in riferimento ai ben cinque incidenti verificatisi venerdì, uno dei quali ha portato direttamente in ospedale la wild card della Honda HRC, Takaaki Nakagami.

Riguardo alla sua strategia di 'risparmio energetico', Marc ha riconosciuto che, vista la situazione degli avversari, sabato dovrà andare all’attacco: "Il venerdì ci si gestisce; ma a partire da sabato bisogna andare a tutto gas, perché gli altri vanno molto veloci".

Impegnato nella lotta per il titolo, la possibilità di conquistare il suo decimo Mondiale e stabilire un record in MotoGP è uno dei temi ricorrenti nelle conversazioni con lo spagnolo.

"Il titolo che mi ha cambiato la vita è stato quello dell’anno scorso", ricorda parlando del suo rientro in azione proprio su questo stesso circuito dopo cinque anni di infortuni. Intanto sabato punta a qualificarsi in prima fila, al massimo al quarto posto.

"Domani sarà una sessione di qualifiche difficile, perché tutti andranno molto veloci. Inoltre, questa gomma posteriore ti permette di fare due giri", il che significa che si può riprovare se il primo tentativo non va bene come previsto.

A questo proposito, il pilota della Casa di Borgo Panigale ha le sue previsioni per le prime due posizioni: "Credo che Acosta sia il più veloce, sia sul giro singolo che sul ritmo. Alex fa un po’ più fatica sul ritmo, ma sul time attack è andato molto bene".