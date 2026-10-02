F1 | Sepang, la pista cambia le carte in tavola: Verstappen dà il primo segnale

La prima giornata di prove libere a Sepang ha aggiunto una variabile che alla vigilia era difficile quantificare: la pista. Squadre e piloti hanno incontrato più difficoltà del previsto, sia nella gestione delle monoposto sia nella ricerca del setup, trovandosi a fare i conti con un asfalto che ha condizionato in modo importante il lavoro svolto nelle due sessioni.

Il problema principale è emerso già nelle FP1. L’asfalto di Sepang, che risale al 2017, è stato oggetto nelle ultime settimane di un intervento mirato a ridurre alcune sconnessioni. Gli organizzatori hanno levigato diverse zone del tracciato e la polvere prodotta dall'operazione è rimasta in quantità significativa sulla pista. Il passaggio delle monoposto ha progressivamente migliorato la situazione, ma senza arrivare a garantire condizioni uniformi.

Non è stata solamente una questione di pista sporca. Le zone interessate dalla levigatura, facilmente riconoscibili perché più chiare, hanno mostrato caratteristiche di aderenza differenti rispetto ai tratti nei quali è rimasto l'asfalto originale. Una discontinuità di grip che ha complicato ulteriormente il lavoro dei piloti, alle prese con una pista difficile da interpretare e con un'evoluzione non semplice da prevedere.

A complicare ulteriormente il quadro ha contribuito anche la modifica apportata all’ultima curva nel 2022. La nuova configurazione presenta infatti un banking negativo, caratteristica che ha reso particolarmente delicata la fase di frenata. Nel corso delle due sessioni diversi piloti sono andati in difficoltà proprio in quel punto, faticando a trovare il giusto compromesso tra stabilità in ingresso e velocità di percorrenza. Un elemento in più con cui squadre e piloti hanno dovuto fare i conti nella ricerca del setup.

In questo scenario le squadre hanno privilegiato il lavoro in configurazione gara. La preparazione specifica della qualifica è stata in gran parte rimandata alle FP3 di domani, quando il tracciato dovrebbe presentarsi in condizioni migliori e soprattutto più rappresentative. Resta però da capire quanto sarà importante l'evoluzione della pista e se il lavoro svolto oggi manterrà la sua validità nel prosieguo del weekend.

Lando Norris, McLaren Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Le indicazioni più interessanti sono quindi arrivate dai long run. Correggendo i dati in funzione dei giri già percorsi dalle gomme e considerando anche la differente lunghezza degli stint, la Red Bull di Max Verstappen è stata probabilmente la monoposto che ha fornito i segnali migliori nelle FP2. Una tendenza che aveva iniziato a delinearsi già nella prima sessione, quando Verstappen aveva completato una sequenza significativa utilizzando la mescola Soft.

La McLaren è sembrata essere la più vicina, anche se gli stint completati non hanno permesso di verificare fino in fondo quale sarebbe stata l'evoluzione del passo una volta superata la soglia dei dieci giri. È comunque un quadro nel quale è difficile individuare differenze significative: Red Bull, McLaren, Mercedes e Ferrari sono apparse molto vicine, con distacchi che rientrano sostanzialmente nel margine di variabilità dei dati raccolti oggi.

Anche la Ferrari ha fornito indicazioni positive. I tempi di Charles Leclerc sono stati molto competitivi, ma il suo long run è stato più breve rispetto a quelli completati da alcuni degli avversari diretti. Un elemento che invita alla prudenza nel confronto, soprattutto su una pista nella quale il degrado e la gestione delle temperature degli pneumatici possono fare una differenza importante con il trascorrere dei giri.

Interessante anche il lavoro della Mercedes. George Russell ha iniziato il suo long run con un ritmo leggermente più lento, scegliendo un approccio più graduale nella gestione delle gomme. Con il passare dei giri il passo si è stabilizzato sull'1'45” medio, mostrando nella parte conclusiva dello stint un andamento molto simile a quello di Verstappen. Kimi Antonelli ha invece modificato il programma passando alla Medium dopo aver incontrato traffico durante il run iniziato con la Soft.

Proprio il confronto tra le mescole ha offerto un'altra indicazione particolare. Sulla distanza la differenza di comportamento tra Soft e Medium è sembrata contenuta, un dato che potrebbe essere legato al livello di grip particolarmente basso incontrato oggi. Con una pista più gommata lo scenario potrebbe cambiare, modificando sia il rendimento delle mescole sia la loro gestione sulla distanza.

Il venerdì di Sepang si è chiuso con più interrogativi che certezze. Verstappen ha fornito le indicazioni più convincenti sul passo, ma alle sue spalle i margini sono minimi e soprattutto resta difficile stabilire quanto i valori osservati oggi saranno rappresentativi domenica. Prima ancora delle monoposto, sarà necessario capire la pista. La sua evoluzione tra sabato e domenica potrebbe diventare una delle chiavi dell'intero weekend.