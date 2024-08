F1 | Ocon supportato dalle "persone giuste" dopo il crash con Gasly

Esteban Ocon ha rivelato di aver ricevuto il sostegno delle "persone giuste" dopo il suo controverso scontro con Pierre Gasly al Gran Premio di Monaco.

Il francese si è buttato all'interno del compagno di squadra al Portier nel primo giro della gara del Principato, prima che i due si scontrassero, costringendolo al ritiro e lasciando la macchina gemella con dei danni ingenti.

Ocon si è macchiato dell'ira dell'allora team principal Bruno Famin e, pochi giorni dopo, è stato annunciato che avrebbe lasciato la squadra a fine stagione. Successivamente, la Haas è stata poi confermata come suo punto di approdo per il prossimo anno.

È stato persino minacciato di sospensione per il Gran Premio del Canada - una punizione che non ha mai visto la luce - mentre gli abusi subiti sui social media ha spinto Ocon a rilasciare una dichiarazione sui toni eccessivi che aveva assunto la vicenda.

Dopo aver confermato che il team principal della Williams, James Vowles, che è stato una parte fondamentale del programma Mercedes con cui l'ex campione di Euro F3 ha fatto la gavetta, gli ha telefonato per sostenerlo, Ocon ha dichiarato a Motorsport.com in un'intervista esclusiva: "Certo, è bello avere il sostegno delle persone giuste. C'è stato molto rumore, il che non è mai una bella cosa".

Esteban Ocon, Alpine F1 A524 Photo by: Erik Junius

"Quando c'è rumore a destra e a sinistra, c'è sempre qualcosa di grosso che è successo. E di sicuro ha preso una proporzione troppo grande, specialmente sui social media, come ha detto Damon Hill...".

"Ha detto: 'Sono contento di non aver guidato ai tempi dei social media'. Questo è ciò che ha detto. A quei tempi, sì, avresti avuto una conversazione con la stampa e poi saresti tornato alla gara successiva, ma è per questo che ho fatto la dichiarazione sui social media che ho fatto - ed era importante alzare la voce nel momento in cui l'ho fatto".

"Non c'è molto altro da dire, sapete, su questo aspetto. Le cose che sono successe sono passate e si va avanti".

Ocon ha ribadito di essersi immediatamente assunto le proprie responsabilità nel GP di Monaco, mettendo in prospettiva anche le critiche che gli sono state rivolte per il suo tentativo di sorpasso.

"Ho commesso un errore in uscita di curva", ricorda Ocon. "Non ho lasciato abbastanza spazio in uscita. Ma la manovra iniziale non era male. E' in uscita che ho valutato male lo spazio".

"Purtroppo ci siamo scontrati, ho alzato la mano e mi sono scusato con il team, ma da lì in poi la situazione si sarebbe dovuta fermare. Ma purtroppo non è stato così. Ma da allora le cose sono cambiate. La gente si è calmata sui social media. È un bene".