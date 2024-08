F1 | Verstappen e McLaren i favoriti nel girone di ritorno. Ecco perché.

I quattordici Gran Premi disputati da marzo a luglio hanno proposto due copioni differenti. I verdetti delle prime sei gare stagionali sono stati in linea con la stagione 2023, con una Red Bull in grande forma capace di ottenere (con Max Verstappen) quattro successi nelle prime cinque gare, di cui tre doppiette completate da un buon Sergio Perez. Sembrava il remake di un film già visto, un mondiale destinato ad essere marchiato a fuoco da SuperMax e l’ennesima creatura perfetta di Adrian Newey, poi di colpo tutto è cambiato.

Completata la prima fase di aggiornamenti tecnici, la stagione ha imboccato una direzione molto diversa, radiografata in modo chiaro dai numeri della classifica generale. Alla vigilia dal weekend di Imola (prima tappa europea) la Red Bull comandava la classifica costruttori con 52 punti di margine sulla Ferrari, 115 sulla McLaren e 175 sulla Mercedes. Nelle otto gare successive la stessa Red Bull ha perso rispettivamente 73 e 33 punti nei confronti di McLaren e Mercedes, riuscendo ad incrementare il suo vantaggio (di 11 lunghezze) sulla sola Ferrari.

Classifica costruttori ultimi 8 GP

McLaren 242

Mercedes 202

Red Bull 169

Ferrari 158

Il cambio di rotta è stato così drastico da porre oggi la McLaren nelle vesti della grande favorita per la conquista del titolo costruttori nonostante debba ancora recuperare un ritardo di 42 punti. A sbilanciare in modo così netto il pronostico degli addetti ai lavori c’è anche l’analisi dei punti che la McLaren ha lasciato per strada a causa di diversi errori commessi della squadra, dei piloti e favoriti in alcuni casi da circostanze non sempre favorevoli. “Potenzialmente avrebbero dovuto già essere in testa - ha commentato un ingegnere di una squadra avversaria – e se ci basiamo sul potenziale tecnico della monoposto anche Lando avrebbe dovuto essere in lotta per il mondiale”.

Prima di analizzare la classifica piloti, c’è un altro verdetto che potrebbe risultare clamorosamente a sorpresa, ed è quello relativo alla terza posizione, occupata oggi dalla Ferrari. Se non ci sarà un drastico cambio di rotta, per la Scuderia è difficile pensare di poter impensierire chi la precede, ma allo stesso tempo il trend delle ultime gare dice che è importante anche guardarsi le spalle da una Mercedes che si è fatta minacciosa. Nelle tre ore successive alla bandiera a scacchi del GP del Belgio la Ferrari ha visto ridursi il vantaggio sulla ‘stella’ a 56 punti, poi tornati ad essere 79 dopo la squalifica di George Russell. Il margine sulla carta è tranquillizzante, ma se si legge la classifica degli ultimi sei appuntamenti emerge che la Mercedes ha recuperato sulla Scuderia 77 punti.

Classifica costruttori ultimi 6 GP

McLaren 182

Mercedes 170

Red Bull 132

Ferrari 93

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Passiamo al mondiale piloti. In questo caso la situazione del leader Verstappen appare molto più solida rispetto a quella della Red Bull nella classifica costruttori. Max è l’unica variabile che non ha subito scossoni dall’inizio della stagione, ma la sua è un’eccezione. Leggendo oggi la classifica piloti aggiornata dopo il Gran Premio di Miami sembra di avere in mano un documento di un’altra stagione. Dietro Verstappen, a quota 136 punti, seguono Perez (103), Leclerc (98), Norris e Sainz (83) e Piastri, con solo 41 punti. Lontano Hamilton, con 27 lunghezze. La stagione europea ha cambiato drasticamente i valori in campo, anche se Verstappen si è confermato ancora il pilota con il miglior parziale dalla tappa italiana fino a Spa.

Classifica piloti ultimi 8 GP

Verstappen 141

Piastri 126

Hamilton 123

Norris 116

Leclerc 79

Sainz 79

Russell 79

Perez 28

A lasciare tranquillo il campione del mondo è soprattutto il grande margine accumulato nel primo terzo di stagione. Un gruzzoletto cruciale, poiché negli ultimi quattro Gran Premi ha ceduto 22 punti sia a Piastri che a Hamilton, non riuscendo ad imporsi in nessuna gara e disertando il podio sia in Ungheria che in Belgio. A favore di Max ha giocato un fattore esterno cruciale per la sua situazione in classifica, ovvero la mancanza di concretezza di Norris, il grande deluso della stagione estiva.

La classifica parziale degli ultimi quattro Gran Premi è molto indicativa dello stato di forma di Norris: sia Piastri che Hamilton hanno conquistato 80 punti, Verstappen 58 e Lando solo 49. Se Norris si fosse espresso sui livelli del compagno di squadra oggi sarebbe a -47 da Verstappen, un margine comunque elevato, ma non sufficiente a garantire a Max sonni tranquilli. Da qui emerge anche quale sarà il vero obiettivo della McLaren nelle ultime dieci gare, ovvero far suo il titolo costruttori. Per la classifica piloti l’unica variabile che potrebbe riaprire davvero i giochi sarebbe un doppio stop di Verstappen, scenario non impossibile ma che appare decisamente poco probabile.

Classifica piloti ultimi 4 GP

Piastri 80

Hamilton 80

Verstappen 58

Norris 49

Sainz 46

Russell 35

Leclerc 29

Perez 20