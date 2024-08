F1 | Red Bull: il futuro di Lawson sarà svelato a settembre

Con la conferma di Sergio Perez almeno sino al termine della stagione corrente, Red Bull Racing ha stabilizzato definitivamente la situazione della sua coppia piloti e, di riflesso, anche quella del suo junior team, la Racing Bulls.

I vertici del team che ha sede a Milton Keynes hanno però iniziato a prendere decisioni e a formulare piani anche per l'anno prossimo. Oltre al punto fermo Max Verstappen e a Yuki Tsunoda, entrambi forti di un contratto in essere, dovranno essere definiti quelli di Liam Lawson, oggi terzo pilota e addetto al simulatore di Racing Bulls, ma anche di Isack Hadjar, uno dei grandi protagonisti della stagione di FIA Formula 2.

Liam Lawson è andato a un passo dal tornare titolare con il team faentino poco dopo il Gran Premio del Belgio. Tutto sembrava portare all'appiedamento di Sergio Perez da parte di Red Bull e alla conseguente promozione di Daniel Ricciardo, con l'australiano che avrebbe dovuto prendere il posto del connazionale in Racing Bulls, ma il cambio di piani lo ha bloccato ancora.

Liam Lawson, RB F1 Team Foto di: Davide Cavazza

Il prossimo anno, però, quasi certamente lo ritroveremo in Formula 1 da titolare, probabilmente accanto a Tsunoda. Helmut Marko, nella sua colonna su Speedweek, ha rivelato che il futuro di Liam sarà svelato tra un mese, in settembre.

"Annunceremo cosa succederà a Liam Lawson a settembre. Il fatto che gli sia stato permesso di afare altri chilometri di esperienza in Formula 1 a Imola era pianificato da tempo, anche se la concorrenza vorrebbe utilizzarlo in prestito, non è disponibile per una cosa del genere".

Isack Hadjar, Campos Racing Foto di: Red Bull Content Pool

Hadjar, che sta facendo bene in FIA F2 comandando la classifica Piloti con 165 punti, è a oggi il miglior prospetto dell'academy Red Bull. Quello più pronto ad avere un incarico importante a partire dalla prossima stagione, anche se quasi certamente non diverrà titolare in alcuna squadra. Dovrà attendere almeno un anno prima di avere la sua grande opportunità.

"Il nostro pilota che corre in Formula 2, Isack Hadjar, ha ottenuto a Spa la sua quarta vittoria nella serie. Ha chiaramente il potenziale per correre in Formula 1. Vedremo come si svilupperanno le cose, ma sicuramente assumerà un ruolo di qualche tipo. Potrebbe essere che, come Lawson, trascorra un anno come pilota collaudatore e addetto al simulatore", ha concluso Marko.