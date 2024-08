Domenicali esclusivo: come sarà la Formula 1 del futuro

Se la stagione 2024 ha insegnato una lezione fondamentale all'amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali, è che è impossibile prevedere con certezza come andranno le cose.

Se a marzo molti parlavano di Max Verstappen potenzialmente in grado di vincere tutte le gare di quest'anno dopo la sua partenza dominante in Bahrain, non è andata affatto così.

Anzi, con sette vincitori diversi nella prima metà della stagione, cosa che non accadeva da quell'inizio folle del 2012, si prospetta una battaglia apertissima per le vittorie - e per il campionato costruttori almeno - dopo la pausa estiva.

Domenicali non si è mai unito alle voci di inizio anno, perché è sempre stato convinto che la combinazione tra il tetto dei costi e le restrizioni sui test aerodinamici avrebbe finito per chiudere le cose.

Ha sempre avuto una mentalità aperta, consapevole che ciò che viene considerato giusto oggi potrebbe non essere vero domani. Quindi, così come il dominio di Verstappen non è stato fissato nella pietra fin dall'inizio, anche il futuro a lungo termine della F1 deve essere visto come una cosa in continua evoluzione.

In un'ampia intervista rilasciata a Motorsport.com per discutere dello stato della F1, Domenicali spiega perché ritiene che ci sia una grande opportunità per i gran premi di continuare a cavalcare l'onda di popolarità che è esplosa dopo l'acquisizione da parte di Liberty Media.

"Sono molto contento di poter dire che quello che ho detto all'inizio dell'anno è esattamente quello che sta accadendo, mentre tutti credevano che lo dicessi per motivi politici", ha detto Domenicali a proposito della sua convinzione che il 2024 non sarebbe stato un umido periodo di dominio di un solo pilota.

"Questo continuerà sicuramente fino alla fine del 2025. Questo elemento di azione sportiva e di dramma sportivo è sicuramente presente".

Rendering dell'auto F1 2026 FIA Foto di: FIA

Il riferimento al 2025 è intrigante perché, in mezzo a tutta l'eccitazione per le battaglie in pista, c'è una nuvola scura all'orizzonte che riguarda il potenziale svantaggio dei nuovi regolamenti del 2026.

Molti all'interno del paddock sottolineano ripetutamente che il modo migliore per chiudere la griglia è mantenere le regole invariate. Il modo migliore per far saltare le cose è cambiare i regolamenti.

Come ha detto la leggenda della progettazione in F1 Adrian Newey all'inizio di quest'anno: "Proprio quando tutto sta iniziando a convergere e i fan iniziano a ottenere ciò che vogliono, abbiamo un cambiamento ancora più grande, perché è la prima volta che ricordo che ci sono una nuova PU e un nuovo telaio nello stesso momento. Quindi, le possibilità che questo faccia saltare la griglia di partenza devono essere piuttosto significative".

Domenicali non si sottrae alle crescenti preoccupazioni che il 2026 possa distruggere tutta la grandezza che la F1 sta offrendo in questo momento. Ma ritiene che sia importante riconoscere le motivazioni che hanno portato alla decisione di cambiare le cose. "Ci sono sempre dei motivi per cui cambiamo", ha detto.

"Prima di tutto, perché dobbiamo essere all'avanguardia in quello che stiamo facendo. E questo regolamento tecnico [2026], nel momento in cui è stata presa la decisione, era legato alla necessità di coinvolgere i costruttori nella F1, con un diverso tipo di tecnologia da utilizzare. Credo che questo sia davvero fondamentale e cruciale.

"Inoltre, il fatto che ora il carburante sostenibile sia al centro di questo progetto tecnico accelererà il processo per garantire che questa nuova tecnologia sia disponibile per il mondo della mobilità più rapidamente. Si svilupperà un carburante con un prezzo più basso che sarà vantaggioso per il mercato di tutto il mondo. Di questo sono abbastanza convinto".

"Come sapete, oggi il prezzo [del carburante sostenibile] è molto più alto, ma la F1 è sempre stata molto brava ad accelerare il processo e ad aiutare la tecnologia ad andare nella giusta direzione. Quindi è proprio questo che mi aspetto e sono sicuro che tutti lavoreranno in questa direzione".

Un costruttore entra, un costruttore esce

Di recente è stato suggerito che, nonostante tutte le ragioni positive alla base delle nuove regole - soprattutto per attirare l'interesse di nuovi costruttori come Audi - i guadagni potrebbero non valere gli enormi costi che tutti hanno dovuto sostenere.

Considerando i miliardi di dollari spesi da una parte all'altra della griglia per la creazione di nuovi motori e le vetture compromesse a causa della prevista divisione 50/50 tra energia elettrica e motore a combustione, è probabile che la F1 si ritrovi con un guadagno netto pari a zero per i costruttori, perché la Renault è destinata a ritirarsi.

Domenicali non condivide il punto di vista secondo cui i regolamenti hanno fatto fare alla F1 un passo avanti e poi uno indietro.

"Credo che la vera decisione [della Renault] fosse legata a un'altra condizione, per essere molto aperto e molto onesto con voi", ha detto. "Non è legata a un regolamento sbagliato. È legata a una situazione diversa, in cui devono ottenere un risultato in tempi diversi".

Jack Doohan, Alpine Foto di: Pirelli

"Credo che, nel momento in cui è stato definito il regolamento, ci fosse la necessità di assicurarsi che i costruttori fossero realmente interessati a far parte del campionato. Sono un elemento vitale di questa equazione, perché senza motore non possiamo correre - quindi c'era la necessità di ascoltare".

"Ed è vero che, poiché non dobbiamo essere timidi o nasconderci dietro un albero, si è trattato di una soluzione di compromesso a causa dei diversi interessi di tutti i costruttori, in effetti".

"Ma direi che la FIA ha cercato di fare del suo meglio per assicurarsi che si potesse avere qualcosa che andasse bene per tutti. Questo è vero".

Rallentare il cambiamento

Tra i dubbi sull'opportunità di cambiare questo ciclo sempre ripetuto di cambiamenti normativi che mettono a soqquadro le reti ogni cinque anni, Domenicali ritiene che sia il momento giusto per prendere in considerazione la possibilità di rallentare le rivoluzioni delle regole.

"Questo è un punto: è davvero il momento di fare nel 2030 un altro cambio di passo? Non siamo in grado di rispondere oggi, perché dobbiamo aspettare e vedere come arriverà questa nuova tecnologia e come verrà sviluppata".

"Pertanto, ci sarà un momento in cui dovremo discuterne e dovremo capire se l'esigenza dei costruttori, dei team e dell'ingegneria è sicuramente presente, come lo era quando è stato necessario cambiare il regolamento".

"La necessità di un cambiamento viene normalmente posta sul tavolo per due motivi. Uno è perché siamo l'apice del motorsport e stiamo approvando il massimo livello di tecnologia".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Oscar Piastri, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Il secondo in passato era quello, perché era abbastanza chiaro: l'obiettivo era fermare un periodo di dominio delle vetture. Ricordo quando eravamo vestiti con colori diversi [Domenicali è un ex team principal della Ferrari], quindi questo fa parte del gioco".

"Ma ora, con i nuovi elementi normativi, i limiti di budget e le restrizioni aerodinamiche, credo che questo punto non sia più sul tavolo di discussione".

"Quindi il vero problema è la sfida tecnologica del futuro. È rilevante che il cambiamento avvenga in un ciclo temporale così breve di cinque anni? Questo sarà il punto di discussione per il futuro".

Cambiare le monoposto

C'è però qualcosa che Domenicali ritiene debba cambiare: il peso delle vetture.

"Credo che in futuro si discuterà sempre del peso e delle dimensioni delle vetture, perché non dobbiamo dimenticare da dove è partito l'approccio alla formula automobilistica. Ora ci troviamo in una situazione in cui le auto sono grandi, pesanti, e forse in futuro, con questo nuovo sviluppo, potremo decidere di tornare a essere più leggeri".

"Ma direi che è un po' prematuro parlarne. Vediamo, prima di tutto, come possiamo prepararci per essere davvero pronti per il giusto regolamento tecnico, anche sportivo, per il '26 e poi discuteremo di conseguenza al momento giusto".

La ricerca di auto più leggere è un obiettivo perseguito con il rinnovamento delle regole per il 2026, ma gli sforzi per ottenere la massa non sono andati così lontano come inizialmente sperato. Parte del problema riguarda i progressi in materia di sicurezza, perché avere auto più robuste - oltre all'Halo - comporta conseguenze in termini di peso.

Ma uno degli altri fattori che incidono sul peso attuale delle auto è l'unità di potenza, in particolare le batterie. Quindi, se la F1 vuole ridurre il peso delle auto a lungo termine, l'abbandono dei pesanti ibridi deve essere una strada da esplorare, che si tratti di un passaggio all'idrogeno o di un ritorno ai V8 della vecchia scuola.

Rendering dell'auto F1 2026 FIA Foto di: FIA

Domenicali ha alcune interessanti considerazioni in merito.

"Non credo che l'idrogeno sia una soluzione a medio termine per la F1, per molte ragioni: tecnologia, costi e sicurezza. Ma credo che il modo giusto per svilupparlo [la riduzione del peso] sia quello di rimanere su questo tipo di concetto, con iniziative per ridurre il peso".

"Oppure, se i carburanti sostenibili sono in grado di garantire emissioni zero e se stiamo affrontando il tema della sostenibilità nel modo giusto, forse non abbiamo più bisogno di essere così complicati o costosi in termini di sviluppo dei motori. Potremmo quindi pensare di tornare a motori molto più leggeri e magari con un buon suono".

"Penso che questo punto di discussione sarà sicuramente nei tre anni successivi all'introduzione. Quindi, nel bel mezzo del nuovo viaggio, dobbiamo pensare e vedere a che punto siamo e come crediamo si stia evolvendo la situazione".

"Ma una cosa è molto importante: guardare indietro e vedere come le cose stanno cambiando così rapidamente, così in fretta. Ricordo che un paio di anni fa tutti dicevano: 'Ah, auto elettriche per tutti, per sempre'. Ora, il freno a mano è più grande dell'andare avanti; quindi dobbiamo essere prudenti".

"Dobbiamo assicurarci di adottare l'approccio giusto. Siamo in un'azienda sportiva e quindi penso che dobbiamo prendere la decisione giusta per le nostre esigenze e per il nostro sport".

La seconda parte dell'intervista a Domenicali, in cui parla delle modifiche ai regolamenti sportivi e dell'impatto del film sulla F1, sarà pubblicata domani.