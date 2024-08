Il Ruanda incontrerà i vertici della F1 per discutere un progetto "serio" un GP

I vertici della Formula 1 hanno fissato dei colloqui con i rappresentanti del Ruanda il mese prossimo, mentre il Paese africano cerca di portare avanti il progetto di ospitare un Gran Premio.

Mentre la F1 sta valutando la possibilità di espandere il calendario per sfruttare al meglio il boom di interesse del campionato in tutto il mondo, è chiaro che la presenza di una gara nel continente africano è un obiettivo chiave.

Sebbene diversi Paesi della regione abbiano espresso il desiderio di ospitare gare di F1, sembra che i piani del Ruanda siano a uno stadio sufficientemente avanzato per poterne discutere seriamente.

In un'intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com, l'amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali ha dichiarato che è stato fissato un incontro con il Ruanda per parlare del progetto, che a suo dire è promettente.

"Sono seri", ha detto Domenicali. "Hanno presentato un buon piano ed abbiamo un incontro con loro alla fine di settembre. Sarà un progetto permanente".

Il Ruanda ha mostrato un crescente interesse per le corse automobilistiche e quest'anno i rappresentanti del Rwanda Development Board si sono recati al Gran Premio di Monaco per incontrare la FIA.

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, leads Lando Norris, McLaren MCL38, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, and the rest of the field at the start of the Sprint Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Il Paese dell'Africa orientale ospiterà anche l'Assemblea generale annuale della FIA e la cerimonia di premiazione di quest'anno nella sua capitale Kigali, a dicembre.

Avendo raggiunto l'obiettivo di espansione negli Stati Uniti e soddisfatta delle tre gare disputate a Miami, Austin e Las Vegas, la F1 sta ora valutando dove concentrare i propri sforzi nel resto del mondo.

Domenicali ha detto che l'Africa, che non ospita una gara di F1 dal Gran Premio del Sudafrica del 1993, è un elemento che si sta valutando seriamente.

"Vogliamo andare in Africa, ma dobbiamo avere il giusto investimento e il giusto piano strategico", ha detto Domenicali.

"Dobbiamo trovare il momento giusto e dobbiamo assicurarci che anche in quel Paese, in quella regione, in quel continente, ci sia la giusta accoglienza, perché, ovviamente, hanno altre priorità. Dobbiamo essere sempre molto attenti a fare le scelte giuste".

Domenicali ha affermato che la F1 si trova ora in una fase in cui c'è abbastanza interesse in tutto il mondo per scegliere il miglior calendario possibile.

"Fino al 2020 eravamo in una situazione in cui il numero di località che volevano ospitare la F1 non era così elevato. Pertanto non siamo stati in grado di esercitare quella che definirei una pressione costruttiva per far crescere ciò che possiamo offrire ai nostri clienti e ai nostri tifosi".

Srettha Thavisin, Prime Minister of Thailand, Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ora siamo all'esatto opposto. Abbiamo così tanti posti in tutto il mondo che vogliono ospitare la F1 che ci permette di assicurarci di lavorare insieme a tutti loro per far crescere l'esperienza".

"Con 24 gare, vedo che c'è un numero che sarà stabile, e possiamo davvero mettere a punto quelle di cui stiamo discutendo per vedere quale sarà il futuro a medio termine".

"Non vedo grandi cambiamenti a breve termine, ma nei prossimi due mesi dovremo discutere di quello che saranno il '26, il '27 e il '28. Abbiamo diverse opzioni, ma siamo in un momento di crisi. Abbiamo diverse opzioni, ma siamo in una buona posizione".

Un'altra probabile novità nel calendario dei prossimi anni è il Gran Premio di Thailandia, per il quale il governo del Paese sta facendo grandi pressioni.

Domenicali ha detto che intende recarsi nel Paese dopo il Gran Premio di Singapore di quest'anno per valutare le ultime novità sul progetto, che originariamente doveva essere una gara su un cittadino intorno a Bangkok, ma che ora potrebbe essere qualcosa di diverso.

Ha aggiunto: "Con Bangkok, abbiamo diverse opzioni sul tavolo. Dopo Singapore sarò a Bangkok per esaminare la questione".