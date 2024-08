F1 | Domenicali esclusivo: "Griglia Sprint invertita? Non falserebbe le gare"

L'elemento sportivo della F1 rimane importante per l'amministratore delegato Stefano Domenicali, anche se negli ultimi anni Liberty Media ha dovuto affrontare critiche per elementi come le Sprint. Le critiche al format Sprint del sabato si sono attenuate, ma non sono scomparse del tutto, anche se quello utilizzato quest'anno è probabilmente il migliore che abbiamo avuto finora.

Domenicali, pur ritenendo che gli scettici non debbano essere totalmente ignorati, non ha dubbi sul fatto che le Sprint funzionino. Anzi, non è contrario ad averne fino a otto all'anno, con la possibilità di aggiungere un po' di pepe alla composizione della griglia.

"Ricordo che quando le abbiamo introdotte abbiamo ricevuto molte critiche dai puristi, che dobbiamo sempre ascoltare, anche quelli che non sono contenti. Ma credo che ora la situazione sia completamente cambiata. Credo che il cambiamento introdotto quest'anno sia quello giusto per molte ragioni: qualifiche e parco chiuso separati. Oggi il flusso è molto migliore".

Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

"Penso che non siamo in grado di dire che diventeremo come la MotoGP, ad esempio, con un calendario completo con le Sprint. Ma c'è un margine di crescita, forse per un terzo del calendario. E questa potrebbe essere una possibilità".

"E poi, naturalmente, ci sono alcuni argomenti che sono sempre molto discutibili. Possiamo discutere ancora una volta se sia necessario invertire la griglia, o metà della griglia, come stanno facendo F2 e F3. Quindi sono sempre cose che tengono viva la mente, se posso dire, con l'intento di mantenere sempre qualcosa di interessante".

Dal suo punto di vista, pur essendo un purista della F1, Domenicali sostiene l'idea delle griglie invertite. "Personalmente, direi: 'Perché no? C'è molta azione. Ci sono i sorpassi. Si lotta per i punti'. Alcuni possono dire: 'Oh, è un modo di falsare le gare'. Falso? Non c'è nulla di falso in quello che si crede sia il format giusto per produrre tanta azione in pista. Quindi sarei interessato a discuterne di nuovo. Sì".

Lance Stroll, Aston Martin AMR24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Più azione

Secondo Domenicali, l'ideale per la F1 è che ogni sessione di un weekend di Gran Premio abbia un elemento competitivo ed un motivo di interesse per i tifosi. In particolare, non capisce perché, in un'epoca in cui i team effettuano infinite simulazioni per perfezionare i loro assetti, il format normale del weekend di F1 consenta tre sessioni di prove che non contano nulla se non aiutare gli ingegneri nella messa a punto delle monoposto.

"È un buon intrattenimento per chi viene già il venerdì vedere le auto che girano in pista solo per prepararsi meglio alle qualifiche e alla gara?", si è chiesto. "Voglio dire, è questo che la gente vuole vedere?".

"I team hanno investito moltissimo negli strumenti di simulazione per farlo. Il mio sogno è che ogni volta che si scende in pista ci sia qualcosa per cui lottare. Questa è la natura delle corse. È la natura dei piloti, che vogliono essere sempre i primi, ed è per questo che dovremmo puntare a questo tipo di obiettivo in futuro".

"Penso che siamo sulla strada giusta. Stiamo facendo le cose giuste e l'entusiasmo che portiamo nelle Sprint è molto evidente, perché molti promoter vorrebbero averle. Quindi ora è un buon momento per vedere qual è la sede migliore per avere una bella lotta, e anche il modo migliore per creare la giusta frequenza all'interno del calendario".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Il dibattito sui circuiti cittadini

Uno dei cambiamenti che la F1 ha visto nell'era di Liberty Media è stato quello di portare la serie ai tifosi, il che significa più gare nelle città. Mentre alcune nuove aggiunte, come il Qatar, sono state fatte su circuiti permanenti, per altre sedi, come Las Vegas, Miami e l'Arabia Saudita, ha significato nuovi circuiti cittadini.

Ora, con l'aggiunta di Madrid e potenzialmente di Bangkok, la natura del calendario di F1 sembra allontanarsi sempre di più dalla sua tradizionale base di sedi permanenti. Ma anche se non si può sfuggire al fatto che ci siano più circuiti cittadini nel calendario, Domenicali non pensa che ce ne siano troppi.

"Direi che vogliamo essere equilibrati", ha detto. "Non vogliamo spostarci da un lato all'altro, ma per noi è fondamentale avere buone gare. Ricordo che una delle più grandi critiche mosse prima del Gran Premio di Las Vegas era: 'Oh, andiamo, sarà una gara in cui non ci saranno sorpassi, né drammi, né azione, e così via'".

"E in realtà abbiamo dimostrato che quelli che non hanno aspettato a parlare fino a dopo l'evento si sbagliavano completamente. Abbiamo fatto una gara incredibile".

"Sicuramente è fondamentale rispettare i luoghi storici. Ma lo storico non è tutto; lo storico è una buona base per investire per il futuro. Non siamo preoccupati di trovare la soluzione giusta, di avere il giusto intrattenimento, ognuno può avere un'opinione diversa. Ci sono piloti che amano le piste permanenti, altri che amano provare a guidare nelle città".

"Come ho detto, la risposta giusta, come sempre, è quella di essere equilibrati. E questo sarebbe sicuramente il mio approccio".

Craig Dolby stands in for Brad Pitt during a movie shoot on the grid Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Opportunità cinematografiche

Uno dei successi di Liberty Media da quando ha preso il controllo è stato l'impatto di Netflix: Drive to Survive, che ha portato un nuovo pubblico alla F1. Insieme all'apertura dei canali sui social media, ha alimentato una nuova generazione di fan che ha aiutato la popolarità dei Gran Premi, permettendole di rimanere alle stelle nel post-Covid.

Ma se l'impatto di Netflix è stato enorme, Domenicali pensa che il nuovo film sulla F1, che arriverà sui grandi schermi il prossimo giugno, porterà le cose ad un altro livello.

Alla domanda sull'impatto che avrà il film, Domenicali ha risposto: "Enorme! Penso che se quello di Netflix è stato grande, penso che il film, e abbiamo discusso in Ungheria il piano di commercializzazione e promozione, sarà enorme. Colpiremo un target che non è ancora presente".

Domenicali ritiene che "F1" funzionerà perché la FOM è stata chiara con i registi sul fatto che bisognava andare oltre i confini. Non poteva essere solo un altro film sulle corse automobilistiche.

"C'era un elemento che non era negoziabile: fare qualcosa di unico", ha aggiunto Domenicali. "Ma nel contesto in cui non possiamo toccare le corse in sé, perché questo è lo sport, con tagli diversi, con elementi diversi. Stiamo facendo un film".

L'attore Brad Pitt durante le riprese del film sulla F1 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

"Quindi credo che sarete affascinati anche nel vedere la realizzazione, perché la gente si renderà conto della complessità che stiamo gestendo e delle cose che ci sono dietro. È davvero impressionante. Credo che sarà interessante per entrambe le parti, capendo che siamo riusciti a mantenere vivo lo sport. Ma quando vedrete il film, capirete cosa sarà".

Domenicali suggerisce anche che alcune delle idee sull'angolazione delle telecamere che verranno utilizzate nel film potrebbero essere adottate dalla stessa F1 per i futuri onboard, al fine di migliorare la propria copertura delle gare.

"Stiamo sviluppando insieme una nuova tecnologia di telecamere, con diversi angoli di ripresa", ha aggiunto Domenicali. "Quindi direi che è un bel modo per sviluppare alcune nuove tecnologie che porteremo in seguito".

Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Le cose che non si possono controllare

Giunto al suo quarto anno alla guida della F1, Domenicali ritiene di aver contribuito a far evolvere le cose nella giusta direzione, sia per i tifosi che per i suoi capi di Liberty Media.

"Non voglio dire 'io', perché sono un giocatore di squadra", ha detto. "Penso che quello che siamo riusciti a fare è stato portare la F1 in una dimensione che non molte persone pensavano fossimo in grado di raggiungere. Quindi la crescita che stiamo vivendo, la bellezza di ciò di cui stiamo parlando, è davvero ciò di cui dovremmo essere molto orgogliosi".

"Non guardo ora il valore della nostra capitalizzazione in borsa. Non è per me. Questo è per i nostri azionisti, e dobbiamo ringraziare Greg [Maffei] e Liberty Media per la fiducia che hanno in me ed in noi".

Ma Domenicali non vede tutto rose e fiori e ritiene che ci siano ancora delle sfide da superare. "Siamo sempre in una modalità di spinta", ha detto. "Mi conoscete. Sei sempre felice, ma mai così felice...".

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, il resto dello schieramento alla partenza Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images

E ha offerto una risposta particolarmente affascinante, che si riallaccia alle motivazioni di sostenibilità delle modifiche alle regole del 2026, sulle cose che lo tengono sveglio la notte - con il ricordo della cancellazione della gara di Imola nel 2023 a causa di un'alluvione che ovviamente è ancora molto forte.

"Ho bisogno di dormire perché stiamo lavorando molto", ha detto sorridendo. "Non sono uno che si preoccupa di qualcosa che non è in grado di controllare, perché è una cosa che sento sempre: dietro un problema, c'è un'opportunità".

"Ma ci sono cose che, ovviamente, non possiamo controllare, che sono fuori dal nostro controllo e che potrebbero avere un impatto. Siamo uno sport mondiale".

"Sappiamo che l'ambiente politico è delicato. Siamo stati colpiti da alcune cose legate al cosiddetto cambiamento climatico. Ci siamo andati molto vicini, anche in Ungheria, come sapete. Quindi ci sono cose che non si possono gestire. Ma credo che se siamo in grado di gestire ciò che possiamo controllare, penso che siamo in una posizione molto buona".