F1 | Hamilton: “Non sono contento, ma buon risultato per il team”

Da quinto a terzo. Nello spazio di pochi minuti, la qualifica di Lewis Hamilton ha completamente cambiato volto, soprattutto dopo la cancellazione dei tempi inizialmente registrati dai due piloti della McLaren, i quali si sono visti annullare i propri giri per aver superato la linea bianca nel corso del loro ultimo tentativo.

Per il sette volte campione del mondo, infatti, la prima giornata di azione in pista non è stata particolarmente positiva. Già in FP1, dove però non aveva provato la mescola più soffice, non aveva riscontrato grandissime sensazioni al volante, preferendo concentrando il lavoro sulla media e sulla hard. Tuttavia, così come in altre occasioni nel corso dell’ultimo periodo, il britannico ha evidenziato qualche difficoltà in più del compagno di casacca, il quale sembra invece essere più a suo agio nella ricerca del limite sul giro secco.

Nel momento in cui ha poi montato la soft, grazie al maggior grip Hamilton ha iniziato a trovare più fiducia al volante, seppur non abbastanza per portarsi sui tempi di George Russell. La scelta di conservare un set di soft nell’unica sessione di prove libere ha fatto sì che il britannico non solo potesse utilizzare più treni nuovi di coperture morbide rispetto agli avversari nella qualifica odierna, ma anche che ne potesse avere un altro a disposizione per la sprint shootout di domani pomeriggio.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Al netto delle considerazioni strategiche, Hamilton non ha nascosto di non essere particolarmente soddisfatto del suo giro in Q3 e del comportamento complessivo della monoposto, ma ritiene che il risultato finale, anche grazie alla cancellazione del tempo delle due McLaren, rappresenti un ottimo incentivo per il team nella lotta contro la Ferrari per il secondo posto nel mondiale costruttori.

"Le qualifiche sono sempre difficili e oggi è stata una sessione piuttosto mediocre per me. C'era molto vento e all'inizio era difficile. Abbiamo rischiato di uscire in Q1, ma fortunatamente siamo riusciti a passare".

“Nel complesso, non sono molto soddisfatto, ma è fantastico per il team essere nelle prime due file. Secondo e terzo credo sia un ottimo risultato per la squadra. A inizio sessione è stato difficile, ci sono condizioni difficili con il vento, ma alla fine non è stata una grande sessione per me”, ha spiegato Hamilton al termine delle qualifiche, con le due W14 che ora prenderanno il via dalla seconda e dalla terza casella sulla griglia di partenza.

Per quanto riguarda la gara, i dati a disposizione sono pochi. Al di là del delta di temperatura tra la prima sessione di libere e le sessioni in notturna, anche lo scarso grip riscontrato a inizio weekend è un fattore da prendere in considerazione. Le squadre non sanno precisamente come evolverà la pista e di quanto migliorerà il tracciato, specie se il vento porterà nuovamente sabbia in pista prima della sprint shootout: “Non abbiamo fatto particolari long run, domani sarà una prima volta per tutti noi. Non ho idea, semplicemente daremo tutto e cercheremo di recuperare punti sulla Ferrari, che è l’obiettivo principale”.