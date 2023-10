F1 | Russell 2° e sorpreso: "Meglio di quanto ci aspettassimo"

Il ritorno in Qatar ha regalato una qualifica piuttosto insidiosa a tutti i protagonisti della griglia della Formula 1. Il nuovo asfalto offre un grip molto diverso rispetto al manto che era presente a Lusail fino a due anni fa. Inoltre era molto sporco, quindi non è stato affatto semplice trovare il giusto feeling e preparare al meglio le gomme per il giro lanciato.

Basta chiederlo a due big come Carlos Sainz e Sergio Perez, che si sono ritrovati addirittura eliminati nella Q2, o ai due portacolori della McLaren, che hanno dovuto fare i conti con i track limits che li hanno arretrati sullo schieramento: Lando Norris era secondo, ma si è ritrovato addirittura senza tempi, mentre il suo compagno Oscar Piastri aveva ereditato la terza posizione, salvo poi vedersi arretrare in sesta piazza.

In questo scenario però c'è anche chi può essere soddisfatto del lavoro che ha portato a termine ed è il caso di George Russell. Seppur con un distacco di oltre quattro decimi dalla pole di Max Verstappen, il pilota della Mercedes ha chiuso con il terzo tempo e poi ha guadagnato la prima fila grazie alla penalità di Norris. Un risultato che ha sorpreso il britannico, che ha ammesso che non se lo sarebbe aspettato.

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"E' stata una giornata molto complicata per tutti, perché l'asfalto nuovo è molto scivoloso e c'era anche tansissimo vento, quindi tanta sabbia in pista. In qualifica le condizioni erano totalmente diverse rispetto alle libere ed è stato divertente, poi siamo andati molto meglio di quanto ci aspettassimo", ha detto Russell subito dopo essere sceso dalla sua W14.

La cosa curiosa è che quando ha rilasciato questa intervista non sapeva ancora della penalità delle McLaren, che aveva quindi indicato come grande minaccia per la gara. Pensando a domenica, dunque, ha spostato il focus sulla situazione favorevole nei confronti delle Ferrari, che sono le monoposto rivali nella corsa alla piazza d'onore nel Mondiale Costruttori. E il terzo posto ereditato da Lewis Hamilton, il bilancio è decisamente favorevole rispetto alle Rosse, che hanno solo Charles Leclerc quinto.

"Le McLaren sono davvero veloci al momento, mentre Verstappen e la Red Bull sono ovviamente in una categoria a parte. La nostra lotta al momento è quella con la Ferrari per il secondo posto nella classifica costruttori, quindi dobbiamo cercare di essere costanti e di attaccare", ha concluso.