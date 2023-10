F1 | A Lusail c'è un Verstappen da dieci in qualifica

Ha chiuso la pratica della pole position nel primo tentativo della Q3: ha sparato un 1'23"778. unico a sfondare il muro dell'1'24", su una pista di Lusail ancora molto sporca, piena si sabbia e senza grip dopo la nuova asfaltatura. Max Verstappen, dopo una sbavatura nel secondo run, se n'è tornato in pitlane per festeggiare in anticipo la decima pole stagionale e la 30esima in carriera. L'olandese è stato l'unico a trovare un buon setup nell'unico turno di prove libere rifilando oltre quattro decimi alle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton.

A dire il vero la sfidante della Red Bull del campione del mondo dovevano essere le due McLaren, ancora in gran forma dopo Suzuka, ma sia Lando Norris (secondo con 1'24"074), sia Oscar Piastri, quarto davanti alla bandiera a scacchi e poi terzo dopo la penalizzazione del compagno di squadra che è finito ultimo della Q3 senza tempo, hanno mostrato qual è il vero potenziale della MCL60. Mentre l'australiano stava commentando il terzo posto ricevendo il microfono da Russell, si è sentito dire che anche lui è stato penalizzato per un track limit alla curva 5 ed è stato retrocesso al sesto posto.

Le Mercedes, prive di Toto Wolff al muretto, diventano le principali sfidanti di Verstappen, ma domenica ci aspetteremo una rimonta delle vetture papaya in gara. Ne approfitta Fernando Alonso che porta l'Aston Martin in ripresa in quarta posizione, davanti alla migliore Ferrari, quella di Charles Leclerc. La SF-23 ha deluso le aspettative: il distacco nel giro secco del monegasco è di oltre sei decimi. La rossa non ha mandato in temperatura alla prima curva (dove paga tre decimi) e lascia altri decimi all'ultima, segno che la macchina non lavora nel modo migliore, tanto che Carlos Sainz è solo 12esimo.

In settima e ottava posizione ci sono le due Alpine che fanno la loro parte: Pierre Gasly precede Esteban Ocon di un decimino. Positiva la prestazione di Valtteri Bottas che ha fatto valere il suo bagaglio di esperienza, portando l'Alfa Romeo in nona posizione. Il finlandese, molto criticato nelle ultime gar, ha fatto pienamente la sua parte.

Male Carlos Sainz con la Ferrari: lo spagnolo non riesce a innescare la temperatura delle gomme soft nonostante due giri di lancio e conclude la sua in qualifica in Q2 con una 12esima posizione che mette in eviedneza una Ferrari che sembra peggiorare manm mano che la pista sabbiosa tende leggermente a pulirsi. Yuki Tsunoda ha fallito il salto in Q3 per quattro millesimi di secondo: al giapponese non si può imputare nulla, visto che sta cercando di sfruttare tutto il potenziale della AT04, una delle poche monoposto che a Lusail ha portato qualche novità.

Delude ancora una volta Sergio Perez: il messicano si è visto cancellare il suo miglior tempo per un track limit, ma il sudamericano prende una paga orba da compagno di squadra. Il rendimento di Checo sta diventando davvero imbarazzante e non in linea con un pilota che dispone della macchina più prestazionale.

Non inventa una magia nemmeno Alexander Albon con la Williams: l'anglo-thailandese si è visto togliere il miglior tempo, ma non sarebbe stato sufficiente a entrare nella top 10: il pilota di James Wovles è 14esimo davanti alla migliore Haas di Nico Hulkenberg che ha estratto il massimo potenziale dalla VF-23, in attesa della macchina nuova che arriverà ad Austin.

Non supera la prima tagliola Logan Sargeant che è stato scalzato dal compagno di squadra proprio nel giro della bandiera della Q1, per cui l'americano della Williams sarà 16esimo domani in griglia, davanti a uno spento Lance Stroll con la seconda Aston Martin. Il canadese non si è più ripreso pienamente dal botto nelle qualifiche del GP di Singapore: il distacco di oltre due secondi da Alonso testimonia che c'è qualcosa che non quadra nel rendimento del figlio del padrone. Non è quello il sio livello.

Non ha trovato il giro buono Liam Lawson con la seconda AlphaTauri: il neozelandese non ha trovato il passo, lasciando sei decimi a Tsunoda. Male anche Kevin Magnussen con la Haas. Non è mai entrato nel clima della qualifica Guanyu Zhou ultimo e staccattissimo: il cinese con l'Alfa Romeo si è preso quattro decimi dal danese che lo ha preceduto. Non deve stupire se su una pista sporca e piena di sabbia abbia messo in particolare difficoltà i piloti con meno esperienza.