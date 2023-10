F1 | Hamilton si espone: "Favorevole all'ingresso di Andretti"

La questione Andretti tiene banco. Questa settimana la FIA si è espressa favorevolmente in merito all’ingresso in Formula 1 a partire dal 2025 della squadra statunitense, passando la palla a Liberty Media.

In attesa delle prime dichiarazioni dei team principal, ieri per lo più assenti nel paddock di Loasil, a parlare sono stati i piloti. Opportunamente catechizzati dai rispettivi uffici stampa, la maggior parte di loro ha attinto al politichese, ben consapevoli che si tratta di un tema caldo per le dieci squadre attualmente presenti in Formula 1, tutte poco inclini ad accettare un nuovo team con cui dividere la torta finanziaria messa a disposizione da Liberty Media.

Ci sono state però delle eccezioni, e su tutti ha spiccato Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha pubblicamente espresso il suo sostegno a favore dell’ingresso in Formula 1 della squadra di Michael Andretti, sottolineando gli aspetti positivi legati all’arrivo di un undicesimo team.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

“Sono certo che qualcuno non sarà contento del mio supporto – ha commentato Lewis – ma penso che avere una nuova squadra in Formula 1 sia fantastico. Ho sempre avuto la sensazione che non ci siano abbastanza monoposto sulla griglia di partenza, un nuovo team garantirebbe anche più posti di lavoro ed altri due volanti, chissà, magari anche per una donna. Ci sarebbero delle opportunità in più, e di sicuro non può che essere positivo anche per lo spettacolo in pista”.

Anche Max Verstappen si è espresso favorevolmente sul possibile arrivo di un’undicesima squadra, sottolineando però la differente visione a seconda dei ruoli.

“È una faccenda difficile da commentare – ha spiegato il leader del mondiale – la mia è un’opinione da pilota, non sono il proprietario di un team. Personalmente, considero Andretti un nome di peso e così anche i partner coinvolti nel progetto, credo che possa essere una squadra professionale in grado di offrire delle opportunità in più ad altri due piloti. Ma posso anche capire il punto di vista dei team presenti oggi in Formula 1, quindi è una faccenda complicata. La FIA, i team e la FOM hanno tutte le informazioni in merito, ma credo che non sarà una decisione facile da prendere”.

Pure Valtteri Bottas si è pronunciato favorevolmente. “Personalmente sono certo che la Formula 1 sarebbe migliore se ci fossero più macchine – ha commentato il pilota Alfa Romeo - da bambino mi piaceva vedere le griglie di partenza con molte monoposto, per quanto mi riguarda più lo schieramento è ampio e più c’è spettacolo. Ci sarebbero anche più opportunità per i giovani piloti, se immaginiamo una griglia con trenta monoposto credo che sarebbe migliore, no? Il mio parere è indubbiamente positivo, ma conosco i motivi per cui c’è chi è contrario ad uno scenario del genere”.