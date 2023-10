F1 | Tsunoda: "Cordoli peggiorati, possono distruggere il fondo"

Durante questo fine settimana, il Qatar farà il suo ritorno nel calendario della Formula 1 dopo aver già ospitato la massima serie nel 2021, quando l'emergenza legata alla pandemia aveva aperto alla possibilità di disputare la corsa a Lusail.

Tuttavia, essendo una pista pensata per la MotoGP, in quel caso vi fu poco tempo per adattare alcune peculiarità del tracciato alle esigenze della Formula 1. Per questo, nell'ambito del ritorno nel calendario della corsa a seguito la firma di un accordo decennale fino al 2032, gli organizzatori hanno intrapreso una massiccia revisione del circuito di Lusail.

Oltre ad aver realizzato nuove strutture per ammodernare il paddock e i box, che ora conta un totale di ben 50 garage, è stato deciso anche di sostituire i cordoli e riasfaltare l'intera pista per la prima volta dal 2004, anno di inaugurazione dell'impianto.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Photo by: Motorsport.com / Japan

Inizialmente, la scelta di modificare i cordoli era stata accolta positivamente dai team, perché nel 2021 causarono numerosi problemi durante il weekend. In qualifica a rimetterci fu Pierre Gasly, il quale fu costretto a parcheggiare la sua vettura sul rettilineo a causa della rottura dell'ala anteriore e dello pneumatico anteriore destro proprio in seguito al passaggio su un cordolo in uscita dalla penultima curva. In gara a subire il medesimo destino furono in sequenza Valtteri Bottas, George Russell Nicholas Latifi: le indagini post-gara evidenziarono proprio nell'abuso dei cordoli la ragione delle forature.

Proprio per questo inizialmente i piloti avevano accolto positivamente le modifiche apportate alla pista, nella speranza che i problemi incontrati nel 2021 fossero risolti. Tuttavia, una volta visionate le immagini ricevute in seguito al completamento dei lavori, team e piloti hanno iniziato a sospettare che la nuova soluzione possa rivelarsi addirittura peggiore di quella vista nel 2021.

Yuki Tsunoda ha infatti spiegato che l'AlphaTauri teme che il nuovo design dei cordoli possa rivelarsi fin troppo aggressivo per le monoposto a effetto suolo, le quali devono correre quanto più vicino possibile al suolo per generare carico aerodinamico, aspetto che le rende particolarmente suscettibili ai danni provocati da superfici non regolari.

Una delle forature nella gara del 2021 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Più che la sprint, qui la vera sfida saranno i cordoli. Su questa pista si è sempre parlato di track limit, ma ora hanno peggiorato ulteriormente i cordoli perché quando si supera la linea bianca si incorre in una vera e propria penalità, il che sembra comportare un rischio elevato di danneggiare la vettura", ha spiegato il pilota giapponese, aggiungendo che il tracciato potrebbe distruggere il fondo a ogni passaggio.

Dopo aver visionato le immagini, Tsunoda ha spiegato che il problema principale risiederebbe nella transizione oltre il cordolo: "È il passaggio tra il cordolo e il fuori pista. Guidare sul cordolo non sarà un problema, ma una volta oltre i cordoli ci sarà un effetto di scivolamento. Non è per niente lineare e soprattutto guidare qui, con curve ad alta velocità dove la macchina deve essere davvero bassa, sarà difficile. Anche passarci una sola volta sarà piuttosto costoso, credo".

"È una soluzione differente dal 2021, probabilmente peggiore", ha poi aggiunto il pilota della squadra faentina.

Il timore è che questo problema potrebbe causare la rottura di diversi fondi, anche se fortunatamente AlphaTauri dovrebbe avere comunque delle scorte in caso di necessità. Tsunoda ha spiegato che questo elemento è emerso a inizio settimana, quando AlphaTauri ha ricevuto le foto aggiornate del tracciato modificato. Ciò ha preoccupato immediatamente gli ingegneri e, non avendo tempo di sistemare il modello del tracciato virtualmente, il giapponese non ha potuto provare queste novità al simulatore.

Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTaur Photo by: Motorsport Images

"Ho fatto una sessione al simulatore martedì e le foto sono arrivate lo stesso giorno, quindi non abbiamo potuto provarle al simulatore. Le immagini erano [mostravano cordoli] davvero aggressive e tutti gli ingegneri sono preoccupati".

A parlare di questa questione è stato anche Valtteri Bottas, il quale ha aggiunto un elemento interessante, ovvero il fatto che, rispetto al passato, quest'anno sarà la linea bianca a delimitare la pista e non il cordolo come in passato. Un cambio dovuto anche alle recenti modifiche ai regolamenti voluti dal direttore di gara per garantire stabilità durante l'arco del mondiale. "Non sono ancora sceso in pista per visionare il tracciato. L'ultima volta che siamo venuti qui era un problema ma anche perché non c'era la linea bianca nel 2021. Il limite della pista era rappresentato dal cordolo, quindi tutti andavano larghi rischiando di danneggiare il cordolo. Ora credo che con la linea bianca potremmo vedere meno problemi, ma vediamo come andrà", ha aggiunto il finlandese.