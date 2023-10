F1 | Ferrari: l'importanza di fare bene i compiti a casa per Doha

La Ferrari è attesa a una verifica molto importante: a Lusail, su una pista completamente riasfaltata e con i cordoli rivisti (dopo le forature registrate nel 2021), le squadre di F1 arrivano senza avere riferimenti precisi. Prevedendo un fondo molto abrasivo, la Pirelli ha scelto le tre mescole più dure della gamma (C1, C2, C3)

Se alla pista che ha cambiato alcune delle sue caratteristiche, aggiungiamo che il GP del Qatar proporrà il quarto weekend con la gara Sprint, per cui ci sarà un solo turno di prove libere, prima delle qualifiche del venerdì, diventerà fondamentale portare in pista una macchina con un setup di base valido che permetta al team di Maranello di fare meno esperimenti il possibile, sfruttando il poco tempo a disposizione per sfruttare tutto il potenziale della SF-23.

È corretto dire che nei weekend in cui c’era la garetta, la Ferrari ha sempre fatto bene: Baku, Red Bull Ring e Spa-Francorchamps sono stati appuntamenti nei quali la rossa si è difesa egregiamente, per cui c’è l’aspettativa che anche a Lusail prosegua la tendenza positiva.

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

In Qatar, però, si aggiungerà una variabile: durante il giorno sono previste temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi e se è vero che le qualifiche la Sprint Race e il GP si disputeranno in notturna con circa 27 gradi, è altrettanto vero che la FP1 e la Sprint Shootout si effettueranno prima del tramonto per cui le condizioni ambientali saranno certamente più estreme e variabili, per cui avere un riferimento su cui lavorare in funzione dei cambiamenti del weekend può diventare molto importante.

Sarà importante, quindi, arrivare in pista con i compiti fatti bene da casa: la Ferrari, oltre a cambiare le modalità con cui utilizza l’energia elettrica nell’arco del giro, sembra che abbia modificato anche alcuni parametri del lavoro di simulazione, secondo le indicazioni di chi sta prendendo il controllo del reparto che Fred Vasseur sta riorganizzando anche con forze fresche arrivate da fuori (non dalla Red Bull).

A Maranello non si fanno proclami, né annunci, ma evidentemente la struttura della Gestione Sportiva è in costante evoluzione secondo le previsioni che lo stesso manager transalpino ci aveva annunciato nell’intervista che aveva concesso a Motorsport.com all’inizio dell’estate.

Ferrari SF-23 dettaglio della parte anteriore del fondo che ha debuttato a Suzuka Photo by: Uncredited

Per semplificare il discorso legato alla simulazione possiamo banalizzare il concetto dicendo che è in corso un fine tuning per rendere l’attività virtuale ancora più aderente alla realtà in pista con maggiori attenzioni alle variazioni della velocità di percorrenza dei tratti guidati. Non si aumentano tanto i dati da tenere sott’occhio, quanto la qualità delle informazioni che se ne possono trarre…

Aldilà del fatto che quello del Qatar è un tracciato stop-and-go e, quindi, teoricamente più favorevole alle caratteristiche della SF-23 rispetto a Suzuka, c’è anche l’attesa per capire se il lavoro predittivo potrà garantire un piccolo salto di qualità nella modalità di lavorare della Scuderia che dovrebbe portare anche a migliorare le prestazioni.