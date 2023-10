F1 | Haas: Bearman in pista nelle FP1 di Messico e Abu Dhabi 

Durante la stagione, come da regolamento ogni squadra deve schierare in due sessioni di FP1 un giovane pilota che abbia disputato al massimo due Gran Premi in Formula 1, in modo da garantire l'opportunità anche a dei debuttanti di provare la vettura nell'arco del campionato.

Infatti, dato il poco tempo a disposizione durante l'arco della stagione, generalmente i rookie hanno a disposizione solamente una sessione di prove a loro disposizione, quella di fine anno ad Abu Dhabi. Per questo la Formula 1 ha deciso di concedere loro maggior spazio, spingendo i team a dedicargli almeno due sessioni di FP1 nel corso dell'anno.

Negli anni passati, la Haas aveva scelto di affidare questo ruolo al test Pietro Fittipaldi, che rientrava ancora nella definizione di "giovane" pilota avendo completato massimo due Gran Premi. Per questa stagione, invece, la squadra americana ha scelto di schierare il talento della Ferrari Driver Academy Oliver Bearman, attualmente impegnato in Formula 2.

Oliver Bearman, PREMA Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Il britannico, che ha vinto quattro gare nella sua stagione da esordiente nella categoria propedeutica con Prema, scenderà in pista al volante della VF-23 nelle FP1 del Gran Premio del Messico e di Abu Dhabi. Inoltre, al fine di inserirsi Haas e familiarizzare con il membri della squadra, Bearman sarà presente nel paddock anche nel corso di questo fine settimana in Qatar.

Dato il lungo rapporto di collaborazione tra il team americano e la Ferrari, non si tratta del primo pilota legato al Cavallino che ha avuto modo di provare una vettura della Haas: il primo fu Charles Leclerc nel 2016, a cui sono seguiti Mick Schumacher, Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman.

Parlando di questa opportunità, Bearman ha dichiarato: "Sono molto felice di entrare a far parte del MoneyGram Haas F1 Team guidando in Messico e ad Abu Dhabi. Arrivare in Formula 1 è stato il mio sogno fin dai tempi del go-kart, quindi guidare un'auto per la prima volta quest'anno è davvero speciale. Sono grato al team, e naturalmente alla Ferrari, per avermi dato questa possibilità. Sto lavorando duramente per essere pronto a supportare al meglio la squadra in entrambe le occasioni".

Oliver Bearman, Prema Racing, 1a posizione Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bearman è entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel novembre 2021, dopo aver vinto il campionato italiano F4 e l'ADAC F4 dello stesso anno. Dopo il terzo posto assoluto nel campionato F3 dello scorso anno, l'inglese è passato alla F2, dove attualmente si trova al sesto posto con ancora un appuntamento da disputare, quello di Abu Dhabi. Nel corso del suo anno da rookie ha mostrato sia alti che bassi, riuscendo comunque a centrare quattro vittorie, tra cui la doppietta tra la Sprint e la Feature Race in Azerbaijan.

Il Team Principal della Haas, Guenther Steiner, non ha dubbi sul fatto che Bearman sia all'altezza del compito, per cui verrà preparato con diverse sessioni al simulatore in sede a Maranello: "Siamo molto felici di offrire a Oliver Bearman queste FP1 in Messico e ad Abu Dhabi".

"Ha avuto una stagione stellare da esordiente in Formula 2, le quattro vittorie lo testimoniano e, come parte della Ferrari Driver Academy, sappiamo che la sua preparazione in questi weekend sarà di prim'ordine. Non vediamo l'ora di accogliere Oliver nella squadra e di fargli guidare la VF-23", ha spiegato Steiner.