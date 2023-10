F1 | Alpine: "Dobbiamo comunicare meglio ai piloti gli ordini"

Pierre Gasly si è arrabbiato dopo la gara di Suzuka quando all'ultimo giro gli è stato detto di rallentare e di lasciare passare il compagno di squadra Esteban Ocon, che ha conquistato il nono posto.

L'Alpine aveva presentato la richiesta perché in precedenza aveva scambiato l'ordine dei suoi piloti nel tentativo di vedere se Gasly potesse raggiungere Fernando Alonso, che li precedeva in classifica.

Il francese si è infuriato per il cambio di posizione all'ultimo, ritenendo che la situazione non fosse necessaria e che non fosse stata menzionata in precedenza.

Il team principal ad interim, Bruno Famin, ha completato un'indagine approfondita sulle circostanze dell'accaduto e ha ammesso che il muretto dei box avrebbe potuto fare un lavoro migliore per chiarire le cose. Tuttavia, rimane convinto delle decisioni prese quel giorno, perché l'obiettivo è sempre quello di aiutare la squadra nel suo complesso.

"La nostra priorità, prima di tutto, è quella di ottenere il maggior numero di punti possibile in ogni weekend di gara - ha dichiarato Famin in vista del Gran Premio del Qatar - Abbiamo visto l'opportunità per Pierre, con gomme più fresche, di provare a lottare per l'ottavo posto. Dovevamo provarci".

"La nostra comunicazione con lui potrebbe non essere stata ottimale e in futuro faremo in modo che lo sia. Entrambi i piloti sono chiaramente motivati al successo e a massimizzare il risultato di squadra e sono felice che sia così".

Gasly è ora più filosofico su quanto accaduto, dopo averne discusso con il team dopo la gara: "A volte le emozioni si riversano e, ovviamente, come pilota voglio spingere al massimo e ottenere il miglior risultato possibile. Ero sicuramente frustrato dopo la gara, ma come squadra siamo stati in grado di mettere in pratica la strategia al meglio. La cosa più importante è massimizzare il risultato complessivo del team in ogni weekend".

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Obiettivo: migliorare le qualifiche

In Giappone, Alpine si è trovata a lottare per posizioni più basse in classifica perché Gasly ed Esteban Ocon erano stati eliminati in Q2.

Il team ritiene di doversi concentrare maggiormente sul miglioramento del ritmo sul giro singolo se vuole capitalizzare la competitività che ritiene abbia la A523.

Gasly ha dichiarato: "Pur avendo ottenuto un buon risultato, anche sabato non abbiamo sfruttato al massimo il nostro ritmo sul giro singolo e questo ci ha fatto uscire dalla Q2. È un aspetto su cui dobbiamo lavorare, perché dobbiamo beneficiare di una posizione di partenza migliore per avere le migliori possibilità la domenica".

Famin ha aggiunto: "Abbiamo recuperato l'uscita di entrambe le vetture dalla Q2 sabato e abbiamo convertito le posizioni di partenza difficili in doppi punti. Esteban è stato coinvolto in una mischia in partenza, cosa che capita spesso quando si parte da metà griglia".

"Sebbene abbia fatto un buon lavoro per risalire in zona punti, dobbiamo fare un lavoro migliore e cercare di avere entrambe le vetture in Q3 per essere meglio posizionati sulla griglia ed evitare questo tipo di incidenti".