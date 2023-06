F1 | Hamilton: "Buon weekend, siamo sulla direzione giusta"

Prima di arrivare in Canada, realisticamente Mercedes sapeva che sulla carata si sarebbe quello di Montreal avrebbe potuto essere un appuntamento difficile per la W14, che non ha fatto delle curve lente il proprio punto di forza in questo avvio di campionato.

Tuttavia, dopo le prime prove libere e una qualifica che ha visto concludere i due piloti della Stella al terzo e al quarto posto, le speranze del team sono salite, con il chiaro obiettivo di riuscire a replicare il doppio podio spagnolo, come confermato dallo stesso George Russell. Un target favorito anche dai problemi accusati dalla Ferrari in qualifica, che di fatto hanno reso estremamente complesso riuscire a lottare per il secondo o il terzo gradino del podio.

Russell ha però pagato un errore dopo essere salito in modo aggressivo sul cordolo di curva otto, che lo ha portato contro il muro danneggiando così in maniera importante la sua vettura, abbastanza da dover rientrare ai box e dare il tempo ai meccanici di effettuare alcune rapide riparazioni alla posteriore destra. Durante la corsa, l’inglese ha poi patito un problema di consumo dei freni, il che ha spinto la scuderia di Brackley a ritirare la vettura per questioni di sicurezza.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Dall’altra parte del box, la corsa ha visto un esito indubbiamente positivo grazie al secondo podio consecutivo, il terzo nel corso di questa stagione dopo quello ottenuto in Australia. La partenza perfetta dalla terza casella non ha retto a lungo, tanto che nel secondo stint è arrivato il sorpasso da parte di Fernando Alonso, il quale si è così ripreso quella posizione persa allo spegnimento dei semafori.

Da quel momento in poi l’inglese non è riuscito a mantenere una pressione costante sullo spagnolo, riuscendo ad avvicinarsi sostanzialmente solo quanto il pilota dell’Aston Martin ha dovuto gestire il carburante. Con l’allarme rientrato, il due volte campione del mondo è potuto tornare su ritmi più competitivi, distanziando definitivamente il collega della Mercedes.

Per quanto chiaramente la questione carburante abbia avuto una sua influenza, nel complesso Hamilton non ha mancato nel sottolineare i progressi del team, anche su una pista che sulla carta non doveva tirare fuori il meglio dalla W14, da sempre carente nella gestione del posteriore e nelle curve lente.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“È positivo essere lì, lottare con costanza per il podio, è fantastico per noi. Penso che per altri sia stato un weekend difficile, le Ferrari erano veloci, se si fossero qualificate dove dovevano sarebbero state più veloci di noi. Ma non è stato questo il caso, abbiamo fatto un buon lavoro e sono contento di questo”, ha spiegato il pilota di Stevenage.

"Purtroppo oggi non avevamo il passo giusto. Sapevamo che questo fine settimana non sarebbe stato il nostro circuito migliore, perché facciamo fatica soprattutto nelle curve a bassa velocità. È proprio lì che ho perso rispetto a Fernando e a Max, in termini di trazione in uscita dalla curva 2 e praticamente in ogni curva”.

"Ma abbiamo ancora molto lavoro da fare per aumentare il carico al posteriore della vettura e migliorare in termini di efficienza. Ma, come ho detto, stiamo lavorando e credo che prima o poi ci riusciremo. Max era un po' fuori forma. Ma credo che oggi il nostro ritmo fosse un po' più vicino. Quindi, stiamo andando nella giusta direzione".

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2° posizione, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1° posizione, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3° posizione, sul podio Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mettendo da parte la gara, Hamilton ha dichiarato che è stato un onore condividere il podio con i colleghi campioni del mondo Alonso e Verstappen, anche se ha rimarcato che la Aston Martin aggiornata sembra aver fatto un passo in avanti, considerando però anche il miglior adattamento alle caratteristiche del tracciato.

"Onestamente, è stato un grande weekend per noi. Penso che stiamo lentamente recuperando terreno. Credo che gli Aston abbiano fatto un piccolo passo avanti questo fine settimana quando hanno aggiunto gli aggiornamenti. Ma stiamo lavorando per portare avanti altri miglioramenti", ha aggiunto Lewis, il quale ha infatti spiegato che ha rinunciato a difendersi dallo spagnolo nel sorpasso per concentrarsi sulla gestione della gomma.