F1 | Ferrari: D'Ambrosio segue Hamilton e diventa capo FDA

La campagna acquisti della Ferrari prosegue su tutti i fronti. A Jeddah è trapelata la notizia di una nuova figura destinata ad assumere la guida della Academy, il programma di Maranello dedicato allo scouting e alla crescita dei giovani.

A creare curiosità è stato il nome del prescelto, ovvero Jerome D’Ambrosio, trentottenne belga con alle spalle una carriera in monoposto che lo ha visto anche presente i Formula 1 nel 2011 con la Marussia e nel 2012 in occasione del Gran Premio d’Italia con la Lotus.

Frederic Vasseur con Jerome D'Ambrosio: lo stava contattando per portarlo alla Ferrari? Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

D’Ambrosio è tornato nel paddock di Formula 1 a tempo pieno la scorsa stagione, come responsabile del programma junior Mercedes molto vicino a Toto Wolff. Dodici mesi fa si era parlato di una sua possibile candidatura nel ruolo di braccio desto del team principal Mercedes, poi da inizio anno la sua figura non è più stata presente nel box, assenza notata in Bahrain e confermata a Jeddah.

“Jerome si occupa del programma per giovani piloti in stretta collaborazione con Gwen Lagrue – aveva spiegato Wolff nel 2023 – lavorano insieme e sono uno sguardo costante sul mondo del motorsport, a partire dal karting”.

Secondo diverse fonti il contratto che legava D’Ambrosio alla Mercedes è avviato alla conclusione (al termine della stagione) e il suo futuro dovrebbe essere a Maranello alla guida della FDA. Dopo la partenza di Laurent Mekies e Marco Matassa, la Ferrari Driver Academy da inizio anno è sotto il controllo di Jock Clear, ma l’agenda dell’ingegnere britannico include anche l’impegno diretto sui campi di gara del mondiale di Formula 1.

Jock Clear, responsabile FDA Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Da qui la probabile necessità di avere una figura a tempo pieno al timone del programma che ha portato questo weekend per la prima volta due giovani provenienti dalla Academy titolari al volante delle due monoposto di Formula 1.