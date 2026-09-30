F1 | Vasseur: "Il gruppo è compatto, ma la competitività non basta, dovremo mantenere la concentrazione"

La Ferrari ha fatto sentire la sua voce ieri spegnendo le speculazioni sul futuro di Fred Vasseur. Il manager francese ha incassato la fiducia del Cavallino, anche se a parlare non è stato uno dei due vertici, John Elkann e Benedetto Vigna, ma la responsabile della comunicazione mentre la Scuderia era in viaggio alla volta di Sepang, dove la F1 torna dopo nove anni per l’insolita disputa del GP del Bahrain che viene recuperato in Malesia dopo la cancellazione a Sakhir in primavera a causa degli effetti dello scontro in Medio Oriente.

Vasseur, quindi, può guardare al futuro con un po’ pressione rispetto al weekend vissuto a Baku, ma il transalpino è consapevole che la Scuderia deve trovare un colpo di reni nel finale di stagione per mantenere il secondo posto nel mondiale Costruttori, difendendolo dagli attacchi di McLaren e Red Bull che sembrano più competitive con le ultime evoluzioni dei pacchetti tecnici introdotti la scorsa settimana.

La Ferrari a Sepang in 21 GP disputati ha colto sette vittorie: una ogni tre gare. Se consideriamo che le ultime due edizioni corse hanno visto il successo della Red Bull (con Daniel Riccairdo nel 2016 e con Max Verstappen nel 2017) e la precedente era stata appannaggio di Sebastan Vettel con la Ferrari SF15-T, verrebbe da credere alla cabala per ridare un po’ di ottimismo alla Gestione Sportiva, visto Lewis Hamilton e Charles Leclerc non salgono sul podio da cinque appuntamenti.

Sebastian Vettel vincitore a Sepang nel 2015 con la Ferrari SF-15T Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Quello di Sepang – spiega il team principal - è un circuito che rappresenta una sfida molto diversa rispetto alle piste che abbiamo affrontato di recente. Lo sforzo cui vetture e piloti sono sottoposti è molto elevato e le condizioni atmosferiche variabili possono giocare un ruolo importante nel corso del weekend”.

Vasseur si augura che la nebbia dei giorni scorsi si sia diradata e la Ferrari possa ritrovare un po’ di serenità...

“Come abbiamo visto nelle ultime gare, il gruppo è molto compatto e la competitività da sola non basta: è fondamentale riuscire a mettere insieme ogni aspetto del fine settimana. Dovremo rimanere concentrati e cogliere ogni opportunità per ottenere il miglior risultato possibile”.