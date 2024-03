F1 | Bearman: "Deluso, ho sfiorato la Q3. Voglio andare a punti"

Essere catapultato dalla Formula 2 alla Formula 1, prendere parte a una sola sessione di libere prima delle qualifiche e rappresentare la Ferrari - prendere tutto questo, mischiare e agitare per bene - non deve essere facile per nessuno, nemmeno per un pilota navigato. Figurarsi per un 18enne che, per quanto preparato, aveva in mente di partire bene dalla gara della categoria cadetta e di mettersi alle spalle il difficile weekend di Sakhir.

Invece Oliver Bearman è stato autore di un sabato di livello. All'esordio in F1 e con la Ferrari, il pilota britannico ha colto un 11esimo tempo di spessore nelle qualifiche del Gran Premio d'Arabia Saudita, su una pista veloce e difficile come quella di Jeddah.

Bearman si è trovato così tanto a suo agio con la SF-24 da rimanere in parte deluso dal risultato. Ha infatti sfiorato la Q3 per pochi millesimi.

"Sono soddisfatto della giornata. Stamattina mi sono svegliato e mi aspettavo di partire dalla pole in F2. Invece partirò dall'11esima posizione in Formula 1".

"E' stata una giornata frenetica, perché ho fatto un solo turno di prove libere e poi ho dovuto affrontare subito la qualifica".

Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

L'insoddisfazione del 18enne dell'Essex deriva dal fatto di aver commesso troppe sbavature nei due giri decisivi della Q2. Insomma, sentiva di avere tutte le carte per poter entrare in Q3 pur avendo poca esperienza sia sulla Rossa che in Formula 1.

"Non sono contentissimo perché sono andato molto vicino a qualificarmi per la Q3 ma non ci sono riuscito. In Q2 ho pasticciato un po' e mi spiace per com'è andata. Sono un po' deluso, ma è una bella opportunità".

"Mi sono sentito molto a mio agio sulla macchina. Ho spinto, forse anche troppo. Ho sovrastimato forse la situazione e ho pasticciato. Ho commesso qualche errore che mi ha poi penalizzato".

Giovane sì, ma consapevole del marchio che difende in questo fine settimana, Bearman non si è fatto troppi scrupoli a indicare l'arrivo a punti come suo principale obiettivo per la gara di domani.

"L'obiettivo per la gara è andare a punti. Non ho fatto tanti giri di fila, solo nelle Libere 3. Ma l'obiettivo è migliorare e concludere la gara a punti. Sarebbe davvero molto bello".