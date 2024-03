F1 | A Jeddah i piloti temono una gara spiacevole. Ecco perché

Gli avversari? No. Una macchina difficile da condurre? Neanche. Un clima complicato che può rendere la gara quasi un inferno? Nemmeno. A preoccupare i piloti di Formula 1 al Gran Premio d'Arabia Saudita di Formula 1 è la pista di Jeddah.

Le alte velocità da mantenere per oltre 5 chilometri, sommandoli per 60 giri, fanno sì che la soglia di concentrazione e precisione debbano essere alle stelle per un'ora e quaranta, fatti salvi eventuali ingressi di Safety Car o interruzioni con bandiere rosse esposte. Non fosse abbastanza, c'è anche il fattore asfalto da tenere in considerazione: liscio e poco propenso ad arrecare degrado consistente alle gomme, permettendo così ai piloti di essere più aggressivi sull'acceleratore e meno calcolatori per gestire gli pneumatici.

Ieri i piloti hanno lanciato l'allarme, consci che le monoposto 2024 sono già ben superiori nelle prestazioni rispetto a quanto non fossero quelle 2023 allo stesso momento dello scorso anno sulla pista saudita.

"Credo che fisicamente sia sicuramente la gara più difficile, o una delle più difficili della stagione", ha spiegato Charles Leclerc. "Il fatto che sia un circuito cittadino, ma con così tante curve veloci, ti porta ovviamente al limite della monoposto e ogni piccolo urto ha un effetto sulla macchina".

"Quando perdi il posteriore ad alta velocità non è un bel momento. Quindi è tutto molto impegnativo. Oltre ovviamente alle curve ad alta velocità. Bisogna essere molto precisi e questo rende le cose molto difficili, perché se sbagli anche solo di 5 centimetri non vai lungo o largo e basta. Se tocchi il muro è fatta. Quindi trovare la fiducia in una pista come questa è molto più difficile rispetto ad altri tracciati".

Max Verstappen ha aggiunto che avere Jeddah come secondo appuntamento dell'anno rende le cose ancora più complicate: "E' un tracciato antiorario, con molta forza G nel primo settore. I muretti sono molto vicini, quindi la concentrazione deve sempre essere al 100%".

"Su alcuni circuiti ci si può rilassare un po' sui rettilinei o in altri tratti, ma qui i rettilinei, per la maggior parte, non sono nemmeno rettilinei. Si gira continuamente, si ha tanta forza G da sopportare, quindi il corpo non ha tempo per riposare".

Il 3 volte campione del mondo della Red Bull ha aggiunto che le asperità dell'asfalto influiscono non poco sulla vista del pilota. La curva 22 è stata oggetto di numerosi interventi da parte dei piloti. "Quella curva è così da un paio d'anno. E' sicuramente una delle sezioni più sconnesse della pista, anche se non è gravissima", ha detto Oscar Piastri. Verstappen ha aggiunto: "La curva 22 sta diventando sconnessa. La visuale è difficile in quel punto".

"Il degrado è molto basso su questa pista, quindi si può spingere di più rispetto ad altre piste dove puoi gestire le gomme e il ritmo. In altre piste il dover gestire le gomme attenua le forze G da sopportare. Puoi girare con più tranquillità, cosa che a Jeddah non accade. Penso che tutto questo renda Jeddah u8na delle piste più difficili del calendario", ha concluso Verstappen.

Gli fa eco il compagno di squadra Sergio Perez, vincitore della passata edizione della gara saudita: "Lo scorso anno è stata un'edizione molto intensa, perché Max ha spinto fino alla fine. Questa è una delle piste più impegnative dal punto di vista fisico che abbia mai fatto. Ma è anche il motivo per cui è molto speciale", ha concluso il messicano.